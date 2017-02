Hinter einer Tür auf der DLC-Map Fort de Vaux für Battlefield 1 scheinen sich Zombies zu verstecken. Ein Hinweis auf einen neuen Spielmodus?

Von Johannes Rohe |

Zombies in Battlefield 1? Nach der Entdeckung eines Easter Eggs brodelt die Gerüchteküche.

Auf der kommenden Battlefield-1-Map Fort de Vaux, die in den vergangenen Tagen auf den Servern der Community-Testumgebung spielbar war, haben Spieler ein interessantes Easter Egg entdeckt.

Hinter einer schwer gesicherten Tür mit der Aufschrift »Isolement« (Französisch für Isolation) scheinen sich Zombies zu verbergen. Zumindest kommen von dort Schreie, die eindeutig an die Untoten erinnern. Im Video unterhalb dieser News können Sie sich selbst einen Eindruck verschaffen.

Natürlich sorgt so eine Entdeckung für zahlreiche Spekulationen: Bekommt Battlefield 1 einen eigenen Zombie-Modus so wie der direkte Konkurrent Call of Duty: Infinite Warfare? Oder sind die Geräusche Teil einer weiteren Easter-Egg-Kette, so wie die versteckten Kopfhörer, deren Geheimnis Battlefield-Spieler erst kürzlich entschlüsselt haben?

Offiziell hat sich Dice zu den Gerüchten noch nicht geäußert. Wir sind gespannt, ob Spieler nach dem Release des DLCs They Shall not Pass weitere Spuren entdecken.

Wir haben die Zeit auf den CTE-Servern nicht mit der Jagd auf Zombies zugebracht, sondern uns bereits einen ersten Eindruck von den neuen DLC-Maps verschafft.