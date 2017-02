Es gibt neue Informationen zu den Inhalten des kommenden Battlefield-1-DLC They Shall Not Pass. Sie reihen sich ein neben den schon bekannten Ankündigungen von neuen Maps, Fahrzeugen und der Eliteklasse.

Der DLC They Shall Not Pass für Battlefield 1 bringt neben neuen Maps, Behemoth-Einheiten und einer neuen Eliteklasse auch zwei neue Operationen und neue Waffen.

Zum Thema Battlefield 1 ab 16,99 € bei Amazon.de Battlefield 1 für 53,99 € bei GamesPlanet.com Neue Inhalte für das kommende Frankreich-DLC von Battlefield 1: EA hat auf der offiziellen Webseite zur kommenden Erweiterung They Shall Not Pass einige Neuheiten vorgestellt.

Frisch angekündigt sind zwei neue Operationen: »Devil's Anvil« und »Jenseits der Marne« sollen packende Panzerschlachten und intensive Nahkämpfe bieten.

Auch finden mit dem DLC französische Waffen ihren Weg zu Battlefield 1. Mit dabei sind unter anderem das Ribeyrolles 1918, das RSC 1917, das Lebel Model 1886, das Chauchat, die Sjögren Inertial und die MLE 1903 Extended.

Im Bereich Nahkampf-Waffen versprechen die Zahnradkeule, das Nagelmesser und der Trench Fleur blutige Auseinandersetzungen auf kurzer Distanz. Die Eliteklasse Grabenkämpfer greift außerdem auf eine mächtige Kämpferkeule zurück.

Ebenfalls mit von der Partie sind 10 neue Ränge. Darüber hinaus können in They Shall Not Pass neue Medaillen, Erkennungsmarken, Service Stars und Kodexeinträge freigeschaltet werden.

They Shall Not Pass: Diese Inhalte sind ebenfalls im DLC enthalten

Ein genaues Release-Datum für den Frankreich-DLC gibt es noch nicht: They Shall Not Pass erscheint im März 2017 für PC, Xbox One und PlayStation 4.

