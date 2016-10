Ubisoft verschenkt zu seinem 30. Geburtstag jeden Monat einen Klassiker aus dem Portfolio als Download-Version an seine Fans. Im Oktober erhalten die Fans das hoch gelobte Beyond Good & Evil als Gratisspiel.

Von Manuel Fritsch |

Das beliebte Spiel Beyond Good & Evil gibt es im Oktober gratis als Downloadversion über Uplay.

Zum Thema Beyond Good & Evil ab 2,25 € bei Amazon.de Beyond Good & Evil für 4,99 € bei GamesPlanet.com Der französische Publisher und Entwickler Ubisoft feiert dieses Jahr seinen 30. Geburtstag - und verschenkt bei dieser Gelegenheit insgesamt sieben Spiele aus seinem Portfolio. Im Oktober verschenkt der Konzern passend zu den aktuellen Meldungen zu einem potentiellen Nachfolger das Action-Adventure Beyond Good & Evil für den PC.

Beyond Good & Evil wird ab Mittwoch, dem 12. Oktober 2016, verfügbar sein. Die Ubisoft-Club-Angebote zum 30-jährigen Jubiläum werden über das ganze Jahr verfügbar sein. Die Gratisspiele werden monatlich bekannt gegeben und Ubisoft-Club-Mitgliedern für jeweils 30 Tage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Kolumne: Mythos Beyond Good & Evil - Freiheit für das Schwein!

Das jeweilige Spiel muss über den Ubisoft-Club bezogen werden. Interessierte Spieler melden sich dazu einfach über ihr Konto bei Uplay an und registrieren sich für das Spiel. Anschließend gehört es dauerhaft zur eigenen Bibliothek im Uplay-Client.

Neuigkeiten zu BG&E 2

Der Schöpfer des Spiels Michel Ancel hat auf Instagram zwei Artworks veröffentlicht, die ziemlich deutlich auf Beyond Good and Evil 2 hinweisen. Allerdings befindet sich das Spiel wohl noch in einer frühen Entwicklungsphase. Um die Wartezeit zu überbrücken können Fans ja den legendären Vorgänger einfach noch einmal durchspielen.

Weitere Informationen zur Gratis-Spiel-Aktion und zum 30. Geburtstag von Ubisoft finden sich auf der offiziellen Seite des Unternehmens.