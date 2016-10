Der Formel-1-Fahrer Lewis Hamilton wird im Shooter Call of Duty: Infinite Warfare auftauchen. Sechs Szenen und eine Sprechrolle wurden bestätigt, mehr Details gibt es noch nicht.

Von Stefan Köhler |

Lewis Hamilton in Call of Duty: Infinite Warfare können wir uns auch nicht ganz erklären.

Das Ensemble für Call of Duty: Infinite Warfare wächst: Wie motorsport.com mitteilt, wird der Rennfahrer Lewis Hamilton einen Charakter in Call of Duty: Infinite Warfare mimen.

Der F1-Pilot wird der Meldung nach in sechs Szenen auftauchen und darf dank Sprach- und Motion-Capturing-Aufnahmen wohl etwas mehr machen als nur in einer Ecke zu stehen. Über den Charakter von Hamilton ist ebenso wenig bekannt wie seine Fraktionszugehörigkeit. Für die Schurken von Infinite Warfare wurden Game-Of-Thrones-Star Kit Harington und der UFC-Fighter Conor McGregor gecastet.

Call of Duty: Infinite Warfare erscheint am 04. November 2016 für PC, Xbox One und PlayStation 4.