Zum Release des neuen DLCs am 31. Januar zerlegen Fritz und Daniel von GameTube am 5. Februar im Zombie-Modus von Call of Duty: Infinite Warfare gemeinsam mit der Community fachgerecht Untote. Wer mitmachen will, kann sich jetzt bewerben!

Nachdem uns Call of Duty: Infinite Warfare: Zombies in Spaceland auf Gedeih und Verderb - vor allem Verderb - in einen von Hirnfressern verseuchten Vergnügungspark geworfen hat, geht's auf der PS4 seit dem 31. Januar dank Sabotage-DLC in einen grusligen Wald, in dem sich neben Zombies auch Bigfoot und ein Serienmörder herumtreiben sollen.

Wer Rave in the Redwoods nicht nur irgendwie überleben, sondern mit Stil meistern und gleichzeitig zwei planlosen Zombie-Opfern in spe helfen will, sollte sich jetzt bei GameTube bewerben! Die Jungs zocken am 5. Februar Zombies in Spaceland und Rave in the Redwoods und suchen noch nach Community-Unterstützung!

Weil der DLC zuerst auf der PS4 verfügbar ist, werden Fritz und Daniel auch dort Zombies jagen - den Code für Spiel und Season Pass stellen wir den Teilnehmern zur Verfügung. Außerdem gibt es für die Teilnehmer noch Call of Duty: Modern Warfare Remastered geschenkt.

Zocken und abräumen

Ruhm und Ehre sind der beste, aber nicht einzige Preis, der dabei errungen werden kann! Unter den Teilnehmern und Bewerbern verlosen wir zusätzlich coole CoD-Fanartikel wie Construction Sets, T-Shirts, Tassen, Gläser oder Power Banks. Außerdem spendieren wir den Teilnehmern Hauptspiel und Season Pass.

Die Glanzleistungen aus dem Zombie-Modus gibt's später als Video zu sehen - wer den Termin verpasst, kann Fritz und Daniel also mit Zeitverzögerung trotzdem beim verzweifelten Überlebenskampf beobachten.

Teilnahmebedingungen