Endlich! Jetzt kennen wir das Release-Datum des finalen DLC von Dark Souls 3: The Ringed City. Und einen Trailer samt Infos gibt's auch.

Von Dimitry Halley |

Der zweite DLC zu Dark Souls 3 wurde offiziell angekündigt: Am 28. März soll The Ringed City für PS4, Xbox One und PC erscheinen. Darin bereist man erneut ein fremdes, bisher unbekanntes Land und jagt Gael hinterher, der bereits beim ersten DLC Ashes of Ariandel seine Finger im Spiel hatte.

Dass im Rahmen der Ankündigung auch der Begriff »Dark Soul of Humanity« fällt, dürfte Lore-Fans das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen - ohne dass wir hier zu viel spoilern wollen. Wer mehr wissen will, schaut sich einfach den Trailer an. Der DLC wartet mit neuen Bossen, Waffen und Herausforderungen auf.

Nachdem der erste DLC unter anderem wegen seiner kurzen Spielzeit unterm Strich hinter den Erwartungen der Fans zurückgeblieben ist, trägt The Ringed City eine große Bürde: Genau das epische Finale zu werden, das sich Season-Pass-Besitzer seit Release der Ursprungsversion wünschen. Wir drücken die Daumen.