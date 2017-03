Für die PC-Version von Dark Souls ist ein neuer »Maus-Fix« als Mod erschienen, der die ursprüngliche Steuerung des Originalspiels verbessern soll.

Zum Thema Dark Souls ab 19,99 € bei Amazon.de DARK SOULS: Prepare To Die Edition für 17,99 € bei GamesPlanet.com PC-Spieler mussten auf die Portierung des von Fans und Kritikern gefeierten Spiels Dark Souls nicht nur deutlich länger warten, sondern wurden dann auch mit einer eher durchwachsenen Umsetzung konfrontiert. Insbesondere die Maus- und Tastatursteuerung gilt bei vielen bis heute als misslungen, so dass nur ein Ausweichen auf Gamepad blieb. Der Modder »Methanhydrat« will mit der Modifikation »Dark Souls Mouse Fix 1.2« Abhilfe schaffen.

Zwar gab es in der Vergangenheit bereits Fan-Mods, die das Problem angingen, allerdings schienen diese seinen Ansprüchen nicht gerecht zu werden, so dass er beschloss, selber tätig zu werden. Sein Fix nimmt die »echten« Maus-Input-Daten und emuliert nicht etwa die Eingaben eines Controllers. Auch soll die Umsetzung der Bewegung direkt und ohne Beschleunigung oder »Glättung« erfolgen.

True raw mouse input without controller emulation

No additional smoothing or acceleration

Flexible options such as individual horizontal and vertical sensitivities for camera movement and bow aiming

Allows any action to be bound to any mouse button, the mouse wheel or keyboard key

UI Auto Cursor mode that enables and disables the cursor whether a menu is open or not

Improved target switching

Includes a GUI for easy configuration