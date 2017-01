Bohemia Interactive arbeitet aktuell weiter daran, die Version 0.61 von DayZ fehlerfrei zu machen und das Update 0.62 vorzubereiten. Das alles führt auf ein großes Ziel hin: Den Beta-Meilenstein.

Von Tobias Ritter |

Zum Thema DayZ ab 7,83 € bei Amazon.de Im ersten Status-Report des Jahres erklärt Bohemia Interactive, welche Ziele sich die Entwickler als nächstes für DayZ gesetzt haben. Während im Hintergrund bereits an der Version 0.62 des Spiels und dem Übergang in den Beta-Status gearbeitet wird, stehen auch noch diverse Fehlerbehebungen an der Version 0.61 auf dem Plan.

Insbesondere an den Server-Abstürzen und dem Verhalten der Infizierten (Zombies) wird derzeit gearbeitet. Außerdem soll der Stable-Branch des Spiels endlich durch funktionierende Vehikel aufgewertet werden.

Vorarbeit für den Beta-Meilenstein

Hinzu kommen Fehlerbehebungen bei den Zelten und für die unsichtbaren Körperteile. Auch einige Probleme mit dem Sound, der Client-Performance der Vehikel, der Server-Performance und dem Spawnen der Infizierten sollen in Kürze behoben werden.

All das sei bereits Vorarbeit für das Update 0.62 und den Beta-Meilenstein, so der Creative-Director Brian Hicks. Einen konkreten Zeitplan verraten die Entwickler aber noch nicht.

