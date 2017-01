Dead Rising 4 erscheint nun doch offiziell in Deutschland: Das Zombie-Spiel erhielt von der USK eine Alterskennzeichnung ab 18 Jahren und erscheint in Deutschland ungeschnitten am 31. Januar.

Von Philipp Elsner |

Um Dead Rising 4 hierzulande zu spielen, mussten Zombie-Freunde bislang auf eine Import-Version zurückgreifen - denn das Spiel ist in Deutschland nicht offiziell erschienen. Das ändert sich jetzt: Dead Rising 4 hat nach langen Verhandlungen von der USK eine Freigabe ab 18 Jahren erhalten und wird nun doch in Deutschland verkauft - und zwar komplett uncut.

Als Download für PC und Xbox One steht Dead Rising 4 ab dem 31. Januar 2017 im deutschen Windows- bzw. Xbox-Store zur Verfügung, ein Disc-Release soll am 28. Februar folgen. Damit ist Dead Rising 4 der allererste Teil der Reihe, der in der Bundesrepublik erscheint. Die Entscheidung für den Release ab 18 traf in dritter Instanz das zuständige Gremium, entgegen der Forderung eines Bundeslandes.

Keine Jugendgefährdung

Der Mehrheit des Ausschusses sei zu dem Entschluss gelangt, dass das Szenario von Dead Rising 4 keinen Bezug zur Lebenswelt von Jugendlichen vermittelt, so die Begründung für die Entscheidung. Demnach seien sowohl Nachahmungswahrscheinlichkeit als auch eine Jugendgefährdung durch Verrohung nicht gegeben.

Eine wichtige Rolle spielte dabei offenbar auch der Humor des Spiels: Durch Kommentare des Helden, Weihnachts-Musik und Slapstick, wird in Dead Rising 4 das Spielgeschehen gebrochen - darin sah das Gremium eine Art Parodie des Spiels auf sich selbst.

Demo & Fan-Wunsch

Zum Launch in Deutschland, setzen die Entwickler auch gleich einen der häufigsten Fan-Wünsche in Dead Rising 4 in die Tat um: Der Story-Modus wird um zwei neue Schwierigkeitsgrade erweitert. Vielen Spielern fehlte bislang die Herausforderung. Außerdem kommen neue Outfits aus Street Fighter wie Guile, M. Bison oder Zangief dazu.

Zum Release am 31. Januar startet auch eine zeitlich begrenzte, kostenlose Trial-Version von Dead Rising 4. Im Windows- und Xbox-Store kann die Demo heruntergeladen und 60 Minuten gespielt werden.