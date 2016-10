Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

Diablo 3 - Erste Vorschau auf Saison 8

Blizzard informiert in einem ausführlichen Blog-Eintrag, was sich mit der bald startenden achten Season in Diablo 3 alles ändert. Unter anderem geht es um kosmetische Belohnungen und saisonspezifische Errungenschaften.

Von Tobias Ritter |