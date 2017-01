Electronic Arts hat das neue Addon Die Sims 4: Vampire angekündigt, bei dem sich alles um die blutdurstigen Mythengestalten dreht. Zudem gibt es mit »Forgotten Hollow« eine komplett neue Spielwelt. Wir haben einen Gameplay-Trailer.

Zum Thema Die Sims 4 ab 9,99 € bei Amazon.de Die Sims 4 für 53,99 € bei GamesPlanet.com In der Lebenssimulation Die Sims 4 treiben schon bald die Vampire ihr Unwesen: Electronic Arts hat zu diesem Zweck jetzt ein gleichnamiges Addon angekündigt.

Wie es der Name bereits erahnen lässt, dreht sich in dem Erweiterungs-Pack - genau genommen ein Gameplay-Pack - alles um Vampire, übernatürliche Kräfte und andere mystische Dinge. So ist es beispielsweise möglich, andere Sims in Vampire zu verwandeln, verschiedene Formen anzunehmen und einiges mehr. Außerdem sammelt der Sim mit dem Einsatz der Kräfte zunehmend an Erfahrung, um weitere Kräfte aber auch Schwächen zu erhalten.

Gruseliger Schauplatz des Geschehens

Zudem bietet das Addon zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten für den Editor, um den Sims beispielsweise glühende Augen und eine besonders blasse Hautfarbe zu verpassen. Das Spielgeschehen als solches ist in der neuen Spielwelt »Forgotten Hollow« angesiedelt, die mit düsteren Schauplätzen, verwelkten Büschen und Spukhäusern bestückt ist.

Der Release von Die Sims 4: Vampire ist für den 24. Januar 2017 geplant. Oberhalb dieser Meldung finden Sie das erste Video mit Gameplay-Szenen. Außerdem haben wir unsere Online-Galerie mit einigen Screenshots bestückt.

Ebenfalls interessant: Die Sims 4 - Sex-Mod bringt 1.000 Dollar im Monat ein