Der Schwierigkeitsgrad von Dishonored 2 fordert angenehm. Ich habe das Spiel gleich auf dem höchsten Härtegrad gestartet (vielleicht schalten sich nach dem Durchspielen noch weitere frei) und die Sichtkegel der Wachen gehen mir wirklich auf den Keks. Das ist in dem Fall keine Kritik, sondern ein Lob, denn beim ersten Dishonored war gerade das einer der größten Mängel - auf Dauer war das Spiel zu einfach. Im Nachfolger sehen mich die feindlichen Schergen auf riesige Distanzen, wenn ich nicht aufpasse. Wer heimlich um Ecken schaut, ist beim Lugen alles andere als unsichtbar. Bereits in der allerersten Mission habe ich mich an einigen Stellen richtig festgebissen, weil ich natürlich unsichtbar und ohne Alarme vorankommen will. Natürlich kann sich das alles relativieren, wenn Corvos und Emilys Fertigkeiten am Ende wieder zu stark ausfallen - gegenwärtig überzeugt mich die Balance aber. Und selbst wenn Teleport und Co. die beiden Helden übermächtig machen: Ich bekomme zu Beginn der Story die Wahl, ob ich in der Kampagne komplett auf Skills verzichten will. Hardcore-Schleicher kriegen also ihren eigenen Masochisten-Modus. Schön.