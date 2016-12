Id Software hat den finalen Premium-DLC »Bloodfall« für den Shooter Doom veröffentlicht. Darin sind unter anderem drei neue Maps enthalten. Zudem gibt es einen Gameplay-Trailer zu sehen und es findet ein Double-XP-Wochenende statt.

Kurz vor den Feiertagen haben Bethesda sowie id Software den dritten und damit finalen Premium-DLC für den Shooter Doom veröffentlicht - »Bloodfall«.

In der 14,99 Euro teuren Download-Erweiterung erwarten sie unter anderem mit »Himmelsgleich«, »Knochenknacker« und »Ausbruch« drei neue Maps für den Multiplayer-Modus. Außerdem dürfen die Spieler ab sofort mit dem Granatwerfer in den Kampf stürzen oder in die Rolle des Pinky-Dämonen schlüpfen.

Des Weiteren bietet der DLC zusätzliche Möglichkeiten, um den Doom-Marine zu individualisieren. So steht unter anderem die blutbefleckte Kultistenrüstung zur Auswahl.

Inhalte des Bloodfall-DLC für Doom

drei neue Multiplayer-Maps

Granatwerfer

spielbarer Pinky-Dämon

seitliche Thruster

zusätzliche Customization-Objekte

neue Hack-Module

Oberhalb dieser Meldung finden Sie einen neuen Trailer von Doom, der Ihnen anhand von Gameplay-Szenen die Inhalte des DLCs »Bloodfall« etwas genauer vorstellt. Zudem findet bis zum 19. Dezember 2016 ein »Double XP Event« statt, bei dem Sie die doppelte Menge an Erfahrungspunkte kassieren können.