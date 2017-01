Escape from Tarkov lässt Hardcore-Herzen dank ultra-realistischem Waffenverhalten und Survival-Elementen höherschlagen. Trotzdem sind viele Fragen rund um Raids, Open World, Steam-Release und die Systemanforderungen noch offen. Wir haben die wichtigsten Antworten.

Von Philipp Elsner |

Escape from Tarkov ist bei Fans von Hardcore- und Survival-Shootern derzeit in aller Munde. Trotzdem ist vieles bislang noch unklar, schließlich befindet sich Escape from Tarkov erst in der Alpha-Phase.

Wir klären in unserem FAQ die derzeit drängendsten Fragen rund um die Themen Einzelspieler-Kampagne, Release-Termin, Open World, Beta-Start und mehr.

So spielt es sich: Unsere Gameplay-Eindrücke aus der Tarkov-Alpha

Release: Wann erscheint Escape from Tarkov?

Die Entwickler nennen nirgendwo einen Erscheinungstermin für Escape from Tarkov. Zum Jahreswechsel startete die »erweiterte Alpha« mit mehr Content, die bald in eine erste Betaphase übergehen soll. Angesichts der vielen noch fehlenden Features und dem nötigen Feinschliff, ist mit einem Release nicht vor der zweiten Jahreshälfte 2017 zu rechnen.

Kommt Escape from Tarkov auch auf Steam?

Ja. Zunächst soll Escape from Tarkov zwar auf der hauseigenen Plattform bzw. auf der Webseite der Entwickler über einen separaten Client veröffentlicht werden, danach ist ein Steam-Release geplant. Ob Vorbesteller ihren Account später zu Steam transferieren können, steht jedoch noch nicht fest.

Wer später auf Steam kauft, kann übrigens problemlos mit Freunden zusammen spielen, die den proprietären Client nutzen - die Server sind nicht plattformgebunden. Alpha- und Beta-Tests wird es auch Steam jedoch nicht geben.

Wie hoch sind die Systemanforderungen von Escape from Tarkov?

Escape from Tarkov ist aktuell noch nicht optimiert - in der erweiterten Alpha kann es deshalb manchmal zu Performance-Problemen kommen, auch auf starken Systemen. Als Anhaltspunkt haben die Entwickler (noch nicht finale) Systemvoraussetzungen veröffentlicht, die sich aber in Zukunft noch leicht ändern können:

Minimum:

Windows 7/8/10 (64bit)

Dual-Core Prozessor mit 2,4 GHz (Core2Duo, i3) / 2,6 GHz (AMD Athlon, Phenom II)

6 GB RAM

DX9-kompaible Grafikkarte mit mind. 1 GB

DirectX-kompatible Soundkarte

Permanente Internetverbindung

8 GB Festplattenspeicher

Empfohlen:

Windows 7/8/10 (64bit)

Quad-Core Prozessor mit 3,2 GHz (i5, i7) / 3,6 GHz (AMD FX, Athlon)

8+ GB RAM

DX11-kompatible Grafikkarte mit mind. 2 GB

DirectX-kompatible Soundkarte

Permanente Internetverbindung

8 GB Festplattenspeicher

Wann startet die Alpha und Beta von Escape from Tarkov? Wie bekomme ich einen Key?

Die Alpha läuft bereits, einen konkreten Termin für den Beta-Start gibt es noch nicht. Nach der Closed Beta wird es übrigens auch noch eine Open Beta geben, an der alle interessierten Spieler teilnehmen können. Alpha- bzw. Beta-Zugang gibt es für Vorbesteller, je nach gewähltem Preorder-Paket.

Welche Versionen von Escape from Tarkov gibt es?

Aktuell kann man Escape from Tarkov in vier verschiedenen Paketen vorbestellen. Enthalten sind z.B. diverse Bonus-Ausrüstungsteile, Ingame-Währung und andere Ressourcen-Boni. Alle Preorder-Varianten enthalten zudem garantierten Zugang zu Closed Beta.

Bei der Alpha sieht das anders aus: Wer sich die günstigste Standard-Edition kauft, bleibt ganz außen vor, die beiden teureren Varianten enthalten lediglich eine »Chance für den Alpha-Test ausgewählt zu werden«. Nur die teuerste Version (»Edge of Darkness Limited Edition«) für 110 Euro (plus Mehrwertsteuer) enthält einen garantierten Alpha-Key.

Hat Escape from Tarkov einen Offline-Modus oder eine Solo-Kampagne?

Escape from Tarkov ist ein reines Online-Spiel und verfügt nicht über eine klassische Einzelspieler-Kampagne. Es ist jedoch trotzdem möglich, das Spiel alleine zu bestreiten und solo loszuziehen. Leichter fällt es allerdings mit einem oder mehreren Freunden kooperativ vorzugehen.

Escape from Taktov ist jedoch im Kern kein reines Sandbox-Spiel wie DayZ oder Rust, sondern bietet eine Reihe von Story-getriebenen Leveln á 5-10 Quadratkilometer (vergleichbar mit Raid-Szenarien), in denen sich jeweils mehrere Spieler sowie NPCs aufhalten, mit denen man handeln, kämpfen oder von denen man Nebenquests erhalten kann.

Mit dem erfolgreichen Abschluss eines Story-Szenarios wird die nächste Karte freigeschaltet. Wer alle Raids abschließt, schaltet danach einen Free-Roam-Modus auf einer ca. 15 Quadratkilometer großen Karte frei, ähnlich einem Sandbox-Modus. Die Story-Abschnitte lassen sich natürlich auch wiederholen. Daneben gibt es außerdem einen Arena-Bereich für PvP-Duelle.

Kommt Escape from Tarkov für PS4?

Die Entwickler von Escape from Tarkov schließen einen Release für PlayStation 4 oder Xbox One nicht aus - allerdings stellen sie klar, dass der PC die Lead-Plattform ist und deshalb den Vorzug bei der Entwicklung genießt.

Man wolle keine Kompromisse machen, indem man auf Konsolen Rücksicht nimmt, so das offizielle FAQ. Eine Konsolen-Umsetzung ist also gut möglich, aber wohl noch deutlich weiter entfernt, als der PC-Release.