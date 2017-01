Escape From Tarkov - Closed-Alpha-Gameplay: Erstes Fazit zum Hardcore-Shooter

Mittwoch, 18. Januar 2017 um 17:25

Wir klären im Video: Was unterscheidet den Hardcore-Shooter Escape from Tarkov von Konkurrenten wie DayZ und was steckt in der Closed Alpha? Johannes Rohe hat sein erstes Fazit zur Shooter-Hoffnung ja bereits in der Angespielt-Preview zu Escape from Tarkov zusammengefasst. Doch für dieses Video nimmt er seinen Kollegen Christian Schneider auf einen Streifzug durch einen der drei Alpha-Level mit.

Die wichtigste Frage lautet dabei natürlich: Wird Escape from Tarkov dem Hype bereits gerecht, den das Spiel schon in der frühen Entwicklungsphase aufbauen konnte?

Einen Release-Termin für die finale Version gibt es derweil noch nicht, wer die Closed Alpha spielen will, muss sich einen Zugang auf der offiziellen Webseite kaufen. Wer noch auf die Beta wartet, kann allerdings Geld sparen, weil die Zugänge zum Release hin preiswerter werden.

Das ist Hardcore: Vorschau zu Escape from Tarkov