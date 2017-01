Im Internet kursieren derzeit gleich mehrere Gameplay-Videos aus dem kommenden Suvival-Shooter Escape from Tarkov. Eines davon enthält 20 Minuten an Spielszenen und zeigt diverse Feuergefechte.

Von Tobias Ritter |

Escape from Tarkov soll schon bald in die Beta-Phase übergehen. Wer so lange nicht mehr warten möchte, um einen Blick auf das Spielgeschehen zu werfen, der wird nun bei YouTube fündig: Der bekannte Let's Player JackFrags hat ein Gameplay-Video mit insgesamt 20 Minuten an Spieszenen auf er Videoplattform veröffentlicht.

Zu sehen gibt es einige Feuergefechte und Loot-Aktionen in einer verlassenen Lagerhalle. Als Gegner dienen dem YouTuber neben menschlichen Spielern offenbar auch KI-Kämpfer.

Escape from Tarkov befindet sich seit geraumer Zeit in einer Alpha-Phase. Mit dem baldigen Start der Beta sollen auch neue Inhalte Einzug halten - darunter ein neue Spielmodi und ein dynamisches Wettersystem.

Auch interessant: Hardcore-Spielelemente in Escape from Tarkov