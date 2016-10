Zum Thema FIFA 17 ab 2,49 € bei Amazon.de FIFA 17 für 56,49 € bei GamesPlanet.com EA Sports und EA Canada haben einen ersten Patch für FIFA 17 veröffentlicht. Das sogenannte Title Update 1 steht ab sofort auf dem PC zum Download bereit - Besitzer einer PlayStation 4 oder einer Xbox One müssen sich noch ein wenig gedulden.

Die PC-Installation des Patches erfolgt in der Regel automatisch über den Origin-Client.

Mit dem Update überarbeiten die Entwickler unter anderem die TV-Oberfläche für die englische Premier League: Es wird an das Design der diesjährigen Fernseh-Übertragung der Premier-League-Saison angepasst.

Außerdem werden einige Fehler behoben, die die Community seit der Veröffentlichung der Fußballsimulation bemerkt und gemeldet hat. Auch Balancing-Anpassungen gibt es.

So wurden etwa die Position der Torhüter bei Eckbällen verbessert, flach geschlagene Flanken überarbeitet und die Jubelszenen optimiert. Auch die Ballphysik soll nun deutlich besser sein.

Hinzu kommen Anpassungen am Schuss-Feedback und weiteren kleine Änderungen an Pro Club, Ultimate Team und Karriere.

Addressed the following in gameplay:

A situation where cancel was unresponsive after requesting a clearance.

A rare situation where the penalty shootout should have ended earlier.

Increased the CPU AI tendency to attack directly.

An issue where players sometimes overrun the ball after a skill move.

Increased the chance of error from ground crosses (triple tap).

Improvements to ball physics where shots off the goal posts lose too much speed.

Goalkeeper positioning for corner kicks.

Improvements made to player switching from corners and free kicks.

An issue where the player would control the ball instead of attempting a clearance.

Improvements to contested headers logic from corner kicks.

General fixes for player controlled celebrations.

Cut scene for contentious fouls can now be skipped.

Improved the general responsiveness of shooting.