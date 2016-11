Der Football Manager 2017 ist in Deutschland nicht offiziell im Handel. Wir erklären, wie sie den FM 17 trotzdem legal kaufen und spielen können und woher Sie eine deutsche Übersetzung bekommen.

Von Michael Herold |

Die 2017er Ausgabe des Football Managers ist bereits der 13. Teil der Spielreihe.

Wie kann ich den Football Manager 2017 in Deutschland kaufen? Diese Frage stellen sich zurzeit viele Fußballfans, denn wer den letzten großen Fußball Manager in Deutschland und mit deutscher Sprachausgabe spielen möchte, hat es nicht leicht. Die Exklusivrechte des deutschen Ligaverbandes liegen noch immer bei EA und werden nur für FIFA genutzt. Deshalb ist der FM 2017 in Deutschland nicht offiziell erschienen. Dementsprechend gibt es zum Release des Spiels auch noch keine deutsche Sprachausgabe.

Auch interessant: Entwickler des FM 2017 erhält Morddrohung wegen fehlender Lokalisierung

Doch keine Sorge: Es gibt Möglichkeiten, den Football Manager 2017 auch in Deutschland zu erhalten, und zwar vollkommen legal. Auch eine deutsche Übersetzung des Spiels wird bald verfügbar sein. Wir verraten, wie und wo Sie den FM 2017 und die deutsche Sprachausgabe erhalten können.

Der Football Manager 2017 ist weder im deutschen Steam-Shop, noch in deutschen Elektronik- und Unterhaltungsfachgeschäften wie Media Markt oder Saturn erhältlich. Dennoch können auch deutsche Fans an das Spiel kommen.

Das Spiel lässt sich ohne Probleme bei diversen Onlinehändlern erwerben. Hierfür eignen sich zum Beispiel Seiten wie cdkeys.com, mmoga.de, 365games.co.uk, gamesrocket.com oder g2play.net. Dabei ist es übrigens egal, ob man eine DVD des Spiels oder einen Steamkey kauft, beides funktioniert.

Bei solchen Seiten raten wir allerdings zu ein wenig Vorsicht. Sie sollten sich die Angebote vor dem Kauf gut durchlesen, sodass Sie nichts Falsches kaufen. Passen Sie zum Beispiel auf, dass Sie keine regionalisierte Version des FM 2017 kaufen, die dann mit ungewollten Einschränkungen daherkommt. Die russische Version enthält beispielsweise nur die russische Sprachausgabe und lässt auch keine anderen Sprachen zu.

Auch im deutschen Steam lässt sich der Football Manager 2017 ohne Probleme und vollkommen legal aktivieren. Das ist sogar notwendig, denn ohne Steam-Aktivierung lässt der FM 2017 sich nicht spielen. Egal, ob Sie einen Steamkey einlösen oder das Spiel per DVD installieren wollen, Sie werden automatisch von Steam aufgefordert einen Aktivierungscode einzugeben, also entweder den Steamkey oder den Code vom Handbuch in der DVD-Hülle. Anschließend lädt Steam die Spieldateien und mögliche Updates herunter.

Wo und wann gibt es die deutsche Sprachausgabe?

Zum Verkaufsstart gibt es keine offizielle deutsche Übersetzung für den Football Manager 2017. Allerdings arbeitet die deutsche FM-Community auf der Seite Meistertrainerforum.de zurzeit an einer deutschen Sprachdatei. Dort können Sie die Datei, sobald Sie fertiggestellt ist, herunterladen und anschließend den FM 2017 auf Deutsch spielen.

Allerdings müssen für die deutsche Sprachausgabe über 100.000 Zeilen übersetzt und angepasst werden. Deshalb ist noch kein genaues Erscheinungsdatum abzusehen. Bei den letzten Versionen des Football Managers war die deutsche Übersetzung allerdings wenige Wochen nach dem Release erhältlich.

Wer bei der Übersetzung mithelfen und den Prozess beschleunigen möchte, kann dies im entsprechenden Thread auf Meistertrainerforum.de machen.