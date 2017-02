Das Kampfsystem von For Honor ist komplexer, als es auf den ersten Blick scheint. Jeder Held hat individuelle Eigenschaften, Spezialangriffe und Combos. Wir listen alle Attacken auf.

Von Philipp Elsner |

Jeder Held von For Honor hat spezielle Eigenschaften, wie zum Beispiel Defensive Stances, in denen er automatisch alle leichten und schweren Attacken aus sämtlichen Richtungen blockt.

Zudem verfügt jeder Krieger über ein individuelle Moves und Combos, die es zu meistern gilt, um sein volles Potenzial auszuschöpfen. Wer nicht ständig pausieren und ins Menü wechseln will, dem hilft unsere übersichtliche Liste mit sämtlichen Spezialangriffen weiter.

Hinweise zur Ausführung der Attacken:

- Alle Moves werden aus dem Guard Mode heraus ausgeführt, sofern nicht anders angegeben

- Kettenangriffe bzw. Combos werden schnell hintereinander ausgeführt

- Nach einem Stun kann der betroffene Spieler kurze Zeit nicht die Stance/Haltung des Gegners sehen

- Deflect: Einige Helden können nicht nur blocken und parieren, sondern Angriffe auch ablenken, indem sie im richtigen Moment in die Richtung des eingehenden Angriffs ausweichen

Ritter



Warden/Wächter

Vanguard's Advance Combo/Kettenangriff leichter Angriff x 2, schwerer Angriff Guardian's Assault Combo/Kettenangriff leichter Angriff, schwerer Angriff Warden's Wrath Combo/Kettenangriff leichter Angriff x 2 Rushing Slash nicht im Guard Mode sprinten, schwerer Angriff Crushing Counterstrike kontert Angriffe von oben leichter Angriff von oben Shoulder Bash wirft Feind zurück, nicht blockbar ausweichen, Guardbreak halten Shoulder Bash Mix Up wirft Feind zurück, nicht blockbar leichter Angriff, Guard Break, leichter Angriff

Conqueror/Eroberer

Charging Heavy Attack verbraucht dauerhaft Stamina schwerer Angriff halten Conscript's Attrition Endlos-Combo leichte Angriffe aneinander reihen Final Argument Combo/Kettenangriff leichter Angriff x 2, schwerer Angriff Reaper's Crush Combo/Kettenangriff schwerer Angriff x 2 Block Stance wehrt alle normalen Angriffe ab Abwehr nach unten (halten) Charging Shield Crush nicht im Guard Mode sprinten, Guard Break Shield Bash wirft Gegner zu Boden ausweichen, Guard Break Shield Bash Mix Up nicht blockbar, wirft Gegner zu Boden schwerer Angriff, Guard Break Shield Bash Riposte nicht blockbar, wirft Gegner zu Boden Guard Break aus Block Stance



Peacekeeper/Friedenshüter

Twisting Blades Combo/Kettenangriff leichter Angriff x 2, schwerer Angriff Dervish Strikes Combo/Kettenangriff leichter Angriff, schwerer Angriff Sword Dance Combo/Kettenangriff schwerer Angriff x 2 Slipping Lunge nicht im Guard Mode sprinten, Guard Break Deep Gouge verursacht Blutung schwerer Angriff, leichter Angriff Dancing Thrust nur in Richtung Gegner ausweichen, schwerer Angriff Sidestep Strike nur nach links oder rechts ausweichen, schwerer Angriff Stab verursacht Blutung Guard Break, leichter Angriff x 3 Riposting Stab verursacht Blutung Deflect, leichter Angriff

Wikinger



Raider/Plünderer

Chop and Poke Combo/Kettenangriff leichter Angriff x 3 Wild Swinging Combo/Kettenangriff schwerer Angriff x 3 Winding Slashes Combo/Kettenangriff schwerer, leichter, schwerer Angriff Raider Fury nicht blockbar leichter + schwerer Angriff zugleich Stamped Charge nicht im Guard Mode sprinten, Guard Break Reaping Charge nicht im Guard Mode sprinten, schwerer Angriff Stunning Tap verursacht Stun ausweichen, leichter Angriff Rushing Guardbreak ausweichen, Guard Break



Warlord/Kriegsfürst

Focused Strikes Combo/Kettenangriff leichter Angriff, schwerer Angriff Hack & Slash Combo/Kettenangriff schwerer Angriff, leichter Angriff Crashing Charge nicht im Guard Mode sprinten, Guard Break Headsplitter Leap nicht im Guard Mode sprinten, schwerer Angriff Headsplitter Leap v2 nur in Richtung Gegner ausweichen, schwerer Angriff Headsplitter Leap Combo nach Headsplitter Leap v2 Guard Break, leichter Angriff Block Stance wehrt alle normalen Angriffe ab Abwehr nach unten (halten) Board & Blade aus Block Stance schwerer Angriff Block & Stab aus Block Stance blocken, leichter Angriff Headbutt Riposte aus Block Stance Guard Break Shield Counter nach erfolgreicher Parade Guard Break Shield Counter Combo nach erfolgreicher Parade Gaurd Break, leichter Angriff Headbutt nur in Richtung Gegner ausweichen, Guard Break

Berserker

Blade Dance Endlos-Combo leichter/schwerer Angriff wechselnd Bear Mauler Combo/Kettenangriff schwerer Angriff x 3 Boar Rush nicht im Guard Mode sprinten, schwerer Angriff Head Slicer nur in Richtung Gegner ausweichen, leichter Angriff Spin Chop nur nach links oder rechts ausweichen, leichter Angriff Head Crusher nur in Richtung Gegner ausweichen, schwerer Angriff Slashing Rush nur in der Rückwärtsbewegung leichter + schwerer Angriff zugleich

Samurai



Kensei

Dawn of the Steel Sun Combo/Kettenangriff leichter Angriff x 3 Spirit of Inevitability Combo/Kettenangriff leichter Angriff x 2, schwerer Angriff Form of the Dragon Combo/Kettenangriff leichter Angriff, schwerer Angriff x 2 Doom of the Kensei Combo/Kettenangriff schwerer Angriff x 3 Rushing Sweep nicht im Guard Mode sprinten, schwerer Angriff Helm Splitter nur in Richtung Gegner ausweichen, leichter Angriff Swift Strike nur nach links oder rechts ausweichen, leichter Angriff Gasping Pounce nur in Richtung Gegner ausweichen, Guard Break

Nobushi



Poke the Nest Combo, verursacht Blutung leichter Angriff x 3 Hiss and Bite Combo/Kettenangriff leichter Angriff, schwerer Angriff Death Rattle Form Combo/Kettenangriff schwerer Angriff x 2 Slithering Thrust nicht im Guard Mode sprinten, leichter Angriff Coiling Slash nicht im Guard Mode sprinten, schwerer Angriff Hidden Stance weicht kurze Zeit Angriffen aus Abwehr nach unten (halten) Cobra Strike verursacht Blutung ausweichen, leichter Angriff Cobra Strike Mix verursacht Blutung Guard Break x 2, leichter Angriff Viper's Retreat aus Hidden Stance leichter Angriff Kick beliebiger Angriff, Guard Break Sidewinder nur nach links oder rechts ausweichen, schwerer Angriff Swift Recoil nur nach erfolgreichem Block blocken, ausweichen

Orochi



Crosswind Slashes Combo/Kettenangriff leichter Angriff x 3 Lightning Strikes Twice Combo/Kettenangriff schwerer Angriff x 2 Tidal Wave Slashes Combo/Kettenangriff schwerer Angriff, leichter Angriff x 2 Crashing Wave nicht im Guard Mode sprinten, schwerer Angriff Riptide Strike in der Rückwärtsbewegung schwerer Angriff von oben Storm Rush in der Rückwärtsbewegung nach hinten ausweichen, schwerer Angriff (halten) Lightning Strike nur in Richtung Gegner ausweichen, leichter Angriff Zephyr Slash nur nach links oder rechts ausweichen, leichter Angriff Wind Gust nicht blockbar Deflect, leichter Angriff Hurricane Blast nicht blockbar Deflect, schwerer Angriff

Alle Helden-Klassen der Open Beta: Diese Krieger könnt ihr in For Honor spielen

Die Open Beta von For Honor startete am 9. Februar auf PC, PS4 und Xbox One und endet wieder am 12. Februar. Der Release-Termin ist dann aber nicht mehr weit: For Honor erscheint am 14. Februar, allerdings kann man erspielte Fortschritte aus der Beta nicht mitnehmen.