Ein neuer Trailer zu For Honor ermöglicht eine interaktive Rundumsicht auf die brutalen Schlachten. Außerdem kündigt Twitch ein Live-Event mit prominenten Game-of-Thrones-Darstellern an.

Von Philipp Elsner |

Zum Thema For Honor ab 54,98 € bei Amazon.de For Honor für 47,99 € bei GamesPlanet.com Ubisoft hat den interaktiven CGI-Trailer »In the Battle« zu For Honor veröffentlicht, bei dem sich der Zuschauer auf dem Schlachtfeld umsehen kann. Im Nebel ringen die drei Fraktionen der Ritter, Samurai und Wikinger unerbittlich um die Oberhand.

Das Video soll auf die Open Beta einstimmen, die vom 9. bis zum 12. Februar stattfindet und ab sofort für PS4, PC und Xbox One zum Preload bereitsteht. Die Beta umfasst auch den neuen 4vs4-Modus Elimination, bei dem in einem Best-of-5 zwei Teams gegeneinander antreten - ohne Respawn. Exekutionen und Wiederbelebungen sind hier also von strategischer Wichtigkeit.

Das Kampfsystem im Video: For Honor wird (fast) ein Fighting Game

Daneben stehen auch die bereits bekannten Modi Brawl, Duel und Dominion zur Wahl. Twitch hat zudem gemeinsam mit Ubisoft ein Live-Event angekündigt. In »War oft he Factions Live« treten am 7. Februar die talentiertesten Krieger (sprich: Twitch-Streamer) im Elimination-Modus an und entscheiden, welche Fraktion den Sieg davonträgt. Mit dabei sind unter anderem die Game-of-Thrones-Stars Alfie Allen und Jason Momoa.

Wer sich für Twitch Prime anmeldet, erhält zum Release von For Honor am 14. Februar einen 10-tägigen Champion-Status mit Erfahrungspunkte-Boost, einem besonderen Emblem und mehr Loot am Ende von Matches.