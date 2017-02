For Honor bietet eine Kampagne für Singleplayer und Koop-Kämpfer. Doch ist der Story-Modus allein den Kaufpreis wert? Unser Review gibt die Antwort.

Schwertkampf-Fans mit einem Faible für Multiplayer-Duelle konnten sich auch vor dem Release von For Honor schon fröhlich durchs Mittelalter metzeln. War of the Vikings oder Chivalry sind sehr gute Alternativen zu Ubisofts neuem Schnetzler. Doch wenn sie eine coole Rittergeschichte für Solospieler suchten, schauten sie ziemlich in die Röhre.

Bislang mussten man entweder Dark Messiah of Might & Magic oder Mount & Blade hervorkramen - oder sich mit den häufig eher indirekten indirekten Kampfsystemen waschechter Rollenspiele begnügen.

For Honor will genau das ändern und bietet neben den Multiplayer-Modi, die Dimi bereits im ersten Teil unseres Test-Tagebuchs unter die Lupe genommen hat, eine waschechte Kampagne mit 18 Missionen.

For Honor im Koop: Besser wird's nicht

Um eine Singleplayer-Kampagne handelt es sich dabei genau genommen übrigens nicht, denn alle Missionen können Sie mit einem Freund im Koop bestreiten.

Im Gegensatz zu reinrassigen Koop-Spielen wie Borderlands profitiert der Storymodus allerdings nicht so stark von einem menschlichen Partner an der eigenen Seite. Statt allein auf KI-Schergen einzudreschen, machen man das halt zu zweit.

Das macht ohne Zweifel Spaß, aber auch allein sind die Aufträge spannend. Echte Koop-Passagen, in denen die beiden Spieler sich gegenseitig aktiv unterstützen oder unterschiedliche Wege nehmen können, gibt es ohnehin nicht.

Innerhalb der 18 Story-Missionen ziehen wir mit allen drei Fraktionen und den meisten (aber nicht allen) der 12 Helden aus dem Multiplayer in den Kampf. Daher ist die Kampagne eine sinnvolle Möglichkeit, um sich zumindest grundlegend mit den Fähigkeiten der verschiedenen Klassen vertraut zu machen. Eine sehr gute Vorbereitung für die Multiplayer-Matches.

