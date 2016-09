Um auch die Hardware der Zukunft auszureizen, haben die Entwickler sogenannte Insane-Settings für den Shooter Gears of War 4 vorbereitet. Zudem gibt es eine Übersicht sämtlicher PC-Einstellungsmöglichkeiten.

Von Andre Linken |

Die Insane-Settings von Gears of War 4 sind für die Hardware der Zukunft gedacht.

Zum Thema Gears of War 4 ab 49,99 € bei Amazon.de Spätestens seit der Bekanntgabe der offiziellen Systemanforderungen, dass die PC-Version des Shooters Gears of War 4 ziemlich hardwarehungrig sein wird - zumindest für Grafikeinstellungen auf hohem Niveau. Doch der Entwickler The Coalition hat sogar für die Zukunft vorgesorgt.

Wie der Technik-Chef Mike Raynor jetzt gegenüber dem Magazin ArsTechnica erklärt hat, wird es die sogenannten Insane-Settings geben. Für die gibt es zwar bisher noch keine handfeste Definition, doch sie sollen sogar die Hardware der näheren Zukunft voll ausreizen und mit ihr skalieren. Vor allem die GPU-Leistung in Form von SLI-Karten wird dabei eine entscheidende Rolle spielen.

Das Spiel wird mit der neuen Hardware, die erst noch erscheinen wird, skalieren. Man wird eine ziemliche ziemlich hochwertige Konfiguration benötigen, um es zu erreichen. Es sieht fantastisch aus, aber es ist sehr GPU-hungrig.

Grafik nach Maß

Des Weiteren hat Raynor gegenüber ArsTechnica sämtliche Möglichkeiten für die Grafikeinstellungen von Gears of War 4 auf dem PC bestätigt. Demnach können die Spieler vom Field of View, über die Qualität des Motion Blur bis hin zur Texturfilterung sehr viele Anpassungen vornehmen. HDR-Support für Gears of War 4 wird es jedoch nicht geben. Hier die Übersicht:

Grafikeinstellungen für Gears of War 4 auf dem PC