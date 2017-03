Die ersten Reviews mit Wertung zu Ghost Recon: Wildlands trudeln ein. Wir erklären, wann Sie mit unserem GameStar-Test rechnen können.

Von Johannes Rohe |

Unser Test zu Ghost Recon: Wildlands ist bereits auf dem Weg, doch bis er erscheint, dauert es noch ein wenig.

Am 6. März um 12 Uhr ist das Test-Embargo für Ghost Recon: Wildlands gefallen und die ersten Reviews dürften nicht lange auf sich warten lassen.

Obwohl wir die Vollversion bereits seit dem vergangenen Wochenende spielen können, haben wir uns entscheiden, mit unserem Test noch ein paar Tage zu warten. Mit einem Test von Ghost Recon: Wildlands auf GameStar.de können Sie am 8. März rechnen, also einen Tag nach dem Release. Für diese Verzögerung gibt es zwei Gründe.

Warum kommt der Test erst nach Release?

Ghost Recon: Wildlands ist ein reinrassiges Koop-Spiel. Ja, man kann Bolivien auch ganz allein vom Santa-Blanca-Kartell befreien, doch an jeder Ecke drängt uns das Spiel förmlich dazu, einer Spielergruppe beizutreten. Und das sollte man auch tun, denn gemeinsam macht das Abenteuer deutlich mehr Spaß.

Bevor wir unsere finale Wertung vergeben, müssen wir also sicherstellen, dass der Koop-Modus auch im Livebetrieb nach dem Release ohne Macken wie Verbindungsprobleme spielbar ist. Und so viel können wir schon sagen: Wir haben da unsere Zweifel. Während unserer Probepartien kam es mehrfach zu ärgerlichen Verbindungsabbrüchen. Diesen Aspekt werden wir also sehr genau im Auge behalten.

Außerdem ist Ghost Recon: Wildlands groß, geradezu gigantisch. Wer nur von Story-Mission zu Story-Mission hetzt, dürfte nur einen Bruchteil der Spielwelt zu Gesicht bekommen. Wir nehmen uns lieber etwas mehr Zeit, lassen die spektakulären Landschaften auf uns wirken und spielen auch Nebenmissionen, um Wildlands in Gänze beurteilen zu können.

