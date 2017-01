Mods machen GTA 5/GTA V auf dem PC vielseitiger, verrückter und oft auch besser. Wir stellen die besten GTA 5 Mods in der Übersicht zusammen: Neue Autos, neue Spielmodi, neue Waffen, neue Maps oder völlig neue Spielkonzepte.

Von Michael Günther, Johannes Rohe, Elena Schulz |

GTA 5 Mod-Übersicht - die besten Modifikationen - fertig, in Arbeit oder als Plan.

Zum Thema » GTA 5 extrem 4K, 3D Vision und Surround-Gaming ausprobiert » Heists in GTA Online Alle Antworten zu den Koop-Überfällen in GTA 5 » GTA 5 Das ultimative Grand Theft Auto 5 GTA 5 ab 70,82 € bei Amazon.de Grand Theft Auto V für 44,99 € bei GamesPlanet.com Update vom 27. Januar 2017: Auch fast zwei Jahre nach dem Release wird GTA 5/GTA V noch fleißig gespielt auf dem PC - und mit Mods weiterentwickelt, verändert und verbessert. Wir haben deshalb unsere Mod-Übersicht aktualisiert und die aktuell besten und beliebtesten Mods für Grand Theft Auto 5 herausgesucht.

Neu hinzugefügt wurden die Mods R*hancer Photorealism Mod, VisualV, GTA 5 Redux und NaturalVision Photorealistic GTA V, die GTA 5 zum echten Grafik-Knaller machen. Bei den Gameplay-Mods wiederum sind die Superhot Mod, Gang Hideouts im Stil von Red Dead Redemption, die praktische Single Player Garage und Fine Tuned Felony & Response hinzugekommen.

Das Spielkonzept von GTA 5 verändern wiederum Ped Riot/Chaos Mod und die Simple Passanger Mod. Für gute Laune in Los Santos sorgen Superhelden-Skins wie der Hulk, Drachen, Sternenzerstörer oder auch Pokébälle im Stil von Pokémon GO. Oder wie wäre es mit einer Zeitreise? Der Delorean macht es möglich. Und wer noch mehr Autoauswahl will, sollte auch ein Auge auf das Modded Cars DLC Pack werfen. Überflieger können die neuen Modelle dank Vehicles Jetpack auch gleich noch mit Jetpacks versehen.

Update vom 31. März 2016: Neu hinzugefügt wurden die Mods GTA RPG, The Red House, Raven Rock, IronmanV, Luxus Safehouse und Euphoria Ragdoll Overhaul. Updates gab es für die Firefighter Mod, LSPD: First Response, Zombies, Trifectas Heist Mod .

Ursprünglicher Artikel: Die PC-Version von GTA 5 hat wie ihre Vorgänger einen großen Vorteil gegenüber ihrer Konsolenverwandtschaft: Mods, die die Spielerfahrung verbessern - oder zumindest verändern. Wir stellen die besten Scripts, Trainer und Modifikationen für Grand Theft Auto 5 vor und erweitern zukünftig diese Übersicht.

Auch wenn Rockstar Games keinen offiziellen Support für Veränderungen jeder Art in der PC-Version von GTA 5 bietet, ist es einigen Leuten schon kurz nach Release gelungen, die harte Schale zu knacken und erste Mods zu entwickeln.

Schon der Vorgänger GTA 4 hatte eine sehr fleißige Community, die noch heute aktiv für Grand Theft Auto entwickelt. Die Ergebnisse sind weitreichend:

Grafikverbesserungen, viele neue Autos, Jets, Hubschrauber und Panzer, neue Charakter-Skins, Missionen, ganz neue Kartenabschnitte, anderes oder optimiertes Gameplay - all diese Dinge bieten die Mods für GTA 5.

VORSICHT bei der Nutzung von Mods

Rockstar Games duldet die Verwendung von Mods ausdrücklich nur im Einzelspielermodus von GTA 5. Wer mit einer modifizierten Version des Spiels die Server von GTA Online betritt, riskiert einen permanenten Bann und damit praktisch den Verlust des Spiels. Aus Sicherheitsgründen raten wir Ihnen deshalb, sämtliche Mods von Ihrem PC zu entfernen, bevor sie GTA Online spielen. Weitere häufig gestellte Fragen und zugehörige Antworten befinden sich in der FAQ

Wir listen die besten Scripts und Community-Veränderungen zum Spiel, erklären, wie man sie installiert und ordnen sie nach Kategorien, damit jeder genau die Modifikation findet, die man auch wirklich haben will. Außerdem geben wir Aussicht auf geplante Mods, um die Vorfreude auf bestimmte Projekte zu schüren und von Anfang an begleiten zu können. Um die Übersicht über alle installierten Mods zu behalten, empfehlen wir den GTAV Mod Manager.

Wir kategorisieren in folgende Mod-Bereiche:

Cheats und Trainer

Grafik

Gameplay

Veränderungen des Spielkonzepts

Fun

Skins

Hilfreiche Mods für Videoerstellung

Save Games

Sonstige

FAQ - häufige Fragen zu GTA 5 Mods