Los Santos hat jede Menge zu bieten, aber erst die vielen Mods machen GTA 5 wirklich komplett. Jetzt hat es sogar die Titanic in Lebensgröße in das Spiel geschafft.

Von Hannes Rossow |

Die RMS Titanic in GTA 5

Zwar ist GTA 5 auf mittlerweile fünf verschiedenen Plattformen erschienen, aber wer den Open-World-Hit aus dem Hause Rockstar Games auf der Konsole spielt, verpasst jede Menge vom Spiel. PC-Spieler sind hier klar im Vorteil: die zahllosen Mods, die es zu GTA 5 gibt, erweitern das Spiel oft nicht nur sinnvoll sondern sind in der Regel auch ein echtes Erlebnis.

Der Modder und YouTuber Muhammad "MkElite" Kahn, den viele Leser vielleicht sogar schon von seinen anderen Mod-Projekten kennen (zum Beispiel die berühmte Tsunami-Mod), präsentiert in seinem neuesten Video die bislang vielleicht größte GTA 5-Mod: Die RMS Titanic. Das gigantische und weltberühmte Luxusschiff lässt Kahn nämlich stilecht untergehen und beschwört dabei sogar noch echte Celine-Dion-Gefühle. (via Glixel)

Das Schiffsmodell stammt von Kyle Hudak, der zufälligerweise selbst gerade mit Titanic: Honor und Glory an einem Spiel arbeitet, das den »unsinkbaren« Kreuzer in den Mittelpunkt stellt. Kahn kümmerte sich um die cineastische Inszenierung des Untergangs und erklärte beispielsweise, dass die NPCs nur deswegen über das schräge Schiffsdeck rutschen, weil er ihnen zuvor in den Kopf geschossen hat. Hoffentlich hat das James Cameron damals bei den Dreharbeiten anders gemacht.