Die Lichtbikes aus dem 80er-Jahre Film TRON statten der Welt von GTA Online einen Besuch ab. Der neue DLC Deadline lässt vier Spieler die berühmte Motorrad-Szene aus dem Klassiker nachspielen.

Von Manuel Fritsch |

Zum Thema GTA 5 ab 59,85 € bei Amazon.de Grand Theft Auto V für 47,99 € bei GamesPlanet.com Der neu veröffentlichte Trailer zum nächsten DLC für den Online-Multiplayer-Modus von GTA 5 hört auf den Namen »Deadline« und ist eine mehr als eindeutige Hommage an den 80er-Jahre Film Tron. Die bekannten Cyber-Bikes des Films waren bereits in unzähligen Spielvarianten und Anspielungen zu finden un gehören zum festen Bestandteil des Popkultur-Vokabulars.

Der neue Spielmodus mit dem gleichlautenden Namen »Deadline« lässt vier Spieler in vier verschiedenen Farben gegeneinander antreten. Wie in der berühmten Filmvorlage gilt es auch hier, den Gegner in die eigene Wand aus Licht krachen zu lassen, die die Motorräder als Spur hinterlassen. Verschiedene Power-Ups helfen dabei, den Modus interessanter zu gestalten.

Mehr zum Thema: Cheater in GTA Online - Betrug unter Gangstern

Der DLC bringt außerdem auch ein neues Motorrad »Nagasaki Shotaro« mit leuchtenden Rädern für nächtliche Straßenausflüge in Los Santos, das außerhalb des speziellen Spielmodus gefahren werden kann.

Der kostenlose DLC steht ab sofort zum Download bereit.