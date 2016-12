Entwickler Rockstar Games hat die neue Erweiterung »Import/Export« angekündigt. Spieler sollen mit exotischen Fahrzeugen und Luxuswagen handeln können. Zusätzlich kommen neue Gebäude ins Spiel.

Von David Gillengerten |

Rockstar Games hat eine neue Erweiterung für GTA Online angekündigt: Im »Import/Export«-DLC dreht sich alles um luxuriöse Autos

Im neuen DLC zum Online-Modus von GTA 5 dreht sich alles um besondere und schicke Autos: »Import/Export« lässt den Spieler in das lukrative und hoch spezialisierte Geschäft mit gestohlenen exotischen Fahrzeugen einsteigen.

Im Mittelpunkt steht dabei der Diebstahl und Handeln mit luxuriösen Wagen, die für viel Geld weiterverkauft werden können. Um sich einem Wagen zu bemächtigen, sei es mitunter notwendig, auf Spezialfahrzeuge zurückzugreifen. Zusätzlich verspricht Rockstar wieder Auseinandersetzungen mit der Polizei und der Konkurrenz.

Platz für bis zu 60 Fahrzeuge

Der DLC baut dabei auf die in der Erweiterung »Further Adventures in Finance and Felony« etablierten Logistikketten auf. So ist es als CEO möglich, das eigene Büro-Gebäude mit neuen Lagerhäusern zu erweitern. Die können sich über drei Etagen erstrecken und bieten für bis zu 60 Fahrzeuge Platz.

Zusätzlich zur Firmen-Garage kann noch eine eigene Tuning-Werkstatt angebaut werden. Wie fast alles in GTA Online lassen sich auch beide neuen Gebäude von innen wieder den eigenen Wünschen anpassen.

Der »Import/Export«-DLC soll noch im Dezember erscheinen und weitere Features mit sich bringen, über die Rockstar Games in Kürze neue Informationen veröffentlichen will.