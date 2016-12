Wer die Ultimate Edition von Halo Wars 2 kauft, bekommt die Halo Wars: Definitive Edition dazu und kann so den ersten Serienteil erstmals auf PC spielen - inklusive verbesserter Grafik. Und das Beste: Man muss nicht auf Halo Wars 2 warten.

Von Christian Fritz Schneider

Die Halo Wars: Definitive Edition ist für Vorbesteller der Ultimate Edition von Halo Wars 2 ab dem 20.12. bereits spielbar.

Während wir auf den Release von Halo Wars 2 noch bis Februar 2017 warten müssen, kommt die HD-Neuauflage des ersten Halo Wars früher als gedacht. Wie Microsoft im Rahmen der Game Awards 2016 ankündigte, wird die Halo Wars: Definitive Edition bereits am 20. Dezember 2016 veröffentlicht.

Die Definitive Edition liefert alle Inhalte des Hauptspiels und der DLCs des Xbox-360-exklusiven Originals mit verbesserter Grafik.

Kein Einzelverkauf von Halo Wars HD

Allerdings wird die Halo Wars: Definitive Edition ähnlich wie schon Modern Warfare Remastered nicht einzeln verkauft sondern vorerst nur im Rahmen der Ultimate Edition von Halo Wars 2 angeboten. Und die kostet 90 Euro.

Wer die Halo Wars 2: Ultimate Edition also vorbestellt, kann ab dem 20.12. auf PC oder Xbox One das erste Halo Wars nachholen und bekommt später noch Halo Wars 2 inklusive Season Pass. Außerdem kann man mit dieser Version Halo Wars 2 vier Tage früher spielen. Wer auf die bessere Grafik verzichten kann, kann aber zumindest auf der Xbox One dank Abwärtskompatibilität auch die 360-Version spielen.

Bislang gibt es leider noch keine Screenshots aus der Halo Wars: Definitive Edition. Wie stark die Grafik vom Xbox-360-Original verbessert wurde, lässt sich also noch nicht sagen. Die Umstellung auf eine Maussteuerung sollte hingegen keine großen Überraschungen bereithalten.

