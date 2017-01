Vom 13. bis zum 16. Januar 2017 findet ein Wochenend-Event im MOBA Heroes of the Storm statt. Dabei stehen sämtliche Helden kostenlos zum Spielen bereit.

Von Andre Linken |

Blizzard Entertainment veranstaltet an diesem WDochenende ein groß angelegtes Event, bei dem sämtliche Helden von Heroes of the Storm kostenlos zum Spielen bereitstehen. Das umfasst unter anderem auch die jüngsten Neuzugänge wie Varian, Ragnaros und Zul'jin.

Das Event beginnt am 13. Januar 2017 um 19:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit und endet am 16. Januar um dieselbe Uhrzeit.

