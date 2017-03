In unserem Story-Rückblick schauen wir auf die Ereignisse von Mass Effect, Mass Effect 2, Mass Effect 3 und den dazugehörigen DLC-Missionen und erklären alles, was man als Neueinsteiger über Commander Shepard oder die Reaper wissen sollte.

Was ist vor Mass Effect: Andromeda passiert? Wir erzählen die ganze Geschichte.

Zum Thema » Mass Effect: Andromeda Story Handlung, Crew, Setting und Charaktere » Mass Effect: Andromeda Infos Alles zu Preload, Early Access und mehr Mass Effect: Andromeda erzählt eine völlig neue Geschichte: Wir brechen mit einer neuen Helden-Crew in eine ferne Galaxie auf, um eine neue Heimat für die Menschen zu finden. Ganz ohne Commander Shepard und unbehelligt von den Ereignissen der Ursprungstrilogie.

Deshalb muss man theoretisch auch nichts über die Handlung von Mass Effect 1-3 wissen, um den neuen Teil zu spielen. Allerdings hilft es, das Universum und die Hintergründe zu verstehen. Oder man will einfach über die Geschichte dahinter Bescheid wissen, bevor Mass Effect 4 am 23. März für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht wird.

Spoiler-Warnung: Im Folgenden werden wichtige Eckpunkte der Handlung von Mass Effect, Mass Effect 2 und Mass Effect 3 angesprochen. Wer die Titel noch nicht gespielt hat, das allerdings plant, sollte jetzt nicht weiter lesen.

Zur Info: Der Artikel erschien ursprünglich zum Release von Mass Effect 3 und wurde für Mass Effect: Andromeda überarbeitet und ergänzt.

Mass Effect

Mass Effect (2008, zum Test), der erste Teil des erfolgreichen Weltraum-Epos beginnt mit einem Bergungsauftrag des Citadel-Rates, welche als Regierung der Milchstraße funktioniert. Es soll ein Artefakt der Protheaner gefunden worden sein, welches das mysteriöse Verschwinden dieser uralten Rasse erklären könnte.



Für unsere Spielfigur, Commander Shepard, ist es eine Bewährungsprobe, um ein Teil der Spectre-Spezialeinheit und Captain des Raumschiffs Normandy zu werden. Shepard gerät in einen Hinterhalt der Geth, eine von dem verräterischen Spectre Saren geführte Roboter-Rasse. Zwar verliert unser Held diesen Kampf, erfährt jedoch durch hinterlassene Botschaften der Protheaner die Wahrheit über Saren und die Geth.

Die klassische Mass-Effect-Ausrüstung mit Onyx-Panzerung und dem markanten N7-Emblem.

Die Zitadelle/Citadel wurde von dem Jahrtausende alten Volk der Reaper erbaut und als riesige Stadt getarnt, ist jedoch gleichzeitig ein geheimes Portal für ihre Streitkräfte. Ihr Plan: Sobald sich Zivilisationen dort angesiedelt haben, schlagen die Reaper zu und »ernten« die gesamte Bevölkerung.

Die Protheaner waren ihre letzten Opfer, konnten jedoch vor ihrer Vernichtung das Portal sabotieren und funktionsunfähig machen.



Saren steht unter der Kontrolle des Reaper-Raumschiffes »Sovereign« und versucht das Portal wieder zu aktivieren, doch Shepard kann ihn aufhalten und somit eine Invasion verhindern. In einer gewaltigen Schlacht um die Zitadelle wird Sovereign zerstört. Die Menschen nehmen nun eine wichtige Rolle in der Galaxie ein, doch Shepard sieht in den Reapern nach wie vor eine ernstzunehmende Bedrohung.



Mass Effect: Kollisionskurs

Im Gegensatz zu der Konsolenversion erschien die DLC-Erweiterung »Kollisionskurs« für PC-Spieler kostenlos. In dieser Mission, die Spielinhalte für etwas mehr als eine Stunde bietet, entführt eine Gruppe extremistischer Batarianer (menschenähnliche Spezies mit vier Augen) eine Asteroiden-Station, mit dem Ziel, sie auf die Kolonie Terra Nova stürzen zu lassen. Zusammen mit der Crew der Normandy kann Shepard die Katastrophe verhindern.

Mass Effect: Pinnacle Station

Die namensgebende Pinnacle Station dient als Schauplatz für actiongeladene Kampfsimulationen. Für die zwei bis drei Stunden zusätzliche Spielzeit von »Mass Effect: Pinnacle Station« (zum Test) mussten nun auch PC-Besitzer in die Tasche greifen. Dafür bekamen sie vor allem eine Menge Action.



In einer Serie von Kampfsimulationen muss Shepard die Turianer von der Kampfkraft der Menschen überzeugen. In den Modi Jagd, Überleben, Eroberung und Zeit ballern wir uns durch die holographischen Monstermassen und sacken am Ende ein paar neue Waffen ein.