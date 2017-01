Electronic Arts wird für Mass Effect: Andromeda eine Trialversion über EA Access und Origin Access anbieten. Nutzer der Dienste dürfen also früher und ohne Kauf des Spiels probespielen.

Von Stefan Köhler |

Mass Effect: Andromeda kommt zuerst für Abonnenten von EA Access und Origin Access.

Electronic Arts bietet auch für das kommende Mass Effect: Andromeda eine sogenannte Play-First-Trial an. Heißt im Klartext: Abonnenten von EA Access (Xbox One) oder Origin Access (PC) dürfen das Science-Fiction-Rollenspiel bereits vor seiner regulären Veröffentlichung anspielen. Ein vorheriger Kauf des Sci-Fi-Abenteuers ist dafür nicht nötig. Der Service ist für die PlayStation 4 nicht verfügbar.

Los geht es mit der limitierten Trial-Phase am 16. März 2017 - also ganze sieben Tage vor dem Verkaufsstart von Mass Effect: Andromeda am 23. März 2017. Das ist immerhin ein kleiner Trost dafür, dass das Actionspiel in Europa zwei Tage nach dem Amerika-Release erscheint.

Früher, aber nicht komplett

Allerdings ist der Zugriff auf das Spiel zumindest zeitlich limitiert: Lediglich zehn Stunden lang darf der neue Mass-Effect-Ableger angetestet werden. Ob es auch inhaltliche Einschränkungen gibt, ist unklar. Bei der Trial für den Shooter Battlefield 1 gab es nur eine Episode aus dem Einzelspieler, die restliche Spielzeit musste in den Multiplayer gesteckt werden.

Ob es bei Mass Effect: Andromeda ähnliche Beschränkungen geben wird haben wir bei Electronic Arts angefragt. Sobald wir Details vom Publisher haben, geben wir ein entsprechendes Update der Meldung heraus.

