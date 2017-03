Vor kurzem sind einige Screenshots aus dem ersten Gameplay-Trailer von Mittelerde: Schatten des Krieges aufgetaucht. Auf den Bildern ist unter anderem ein großer Drache zu sehen, der wohl als Reittier dient. Das besagte Video erscheint am 8. März 2017.

Von Andre Linken |

Erste Gameplay-Screenshots von Mittelerde: Schatten des Krieges sind geleakt.

Zum Thema Middle-earth: Shadow of War für 49,99 € bei GamesPlanet.com Am 8. März 2017 wird es das erste offizielle Gameplay-Material aus dem Actionspiel Mittelerde: Schatten des Krieges zu sehen geben - wahrscheinlich in Form eines Trailers. Doch es gibt bereits jetzt erste Szenen zu sehen.

Der Reddit-Nutzer »Magnumnumnum« hat vor kurzem einige Screenshots aus einem solchen Gameplay-Trailer veröffentlicht. Die konnte er noch schnell mit seinem Mobiltelefon schießen, als das Video für kurze Zeit verfügbar war. Auf den Bildern ist unter anderem ein riesiger Carnan-Drache zu sehen. Möglicherweise dient das geschuppte Wesen dem Waldläufer Talion künftig als Reittier oder Begleiter. Außerdem zeigen die Screenshots einen Kampf zwischen dem Drachen und einem nicht minder imposanten Troll.

Der besagte Drache ist übrigens auch Teil der 300 Euro teuren Mithril-Edition von Mittelerde: Schatten des Krieges. Die geleakten Screenshots finden Sie unterhalb dieser Meldung, das Format ist wie gesagt der Mobileauflösung geschuldet.

Mehr: Mittelerde: Schatten des Krieges - Das sind die PC-Systemvoraussetzungen

Spätestens am 8. März 2017 dürften wir alle etwas schlauer sein, wenn Warner Bros. Interactive das Gameplay-Material offiziell vorstellt. Der Countdown läuft um 15:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit aus.