Mods sind seit jeher der Stützpfeiler von Mount & Blade. Wir fragen die Entwickler von Bannerlord, ob sich das auch beim zweiten Teil fortsetzt.

Von Dimitry Halley |

Mount & Blade 2 wird einen Haufen Features bei Release bieten. Aber langfristig könnte die Community trotzdem noch so viel mehr aus dem Spiel herausholen.

Es ist das Geheimnis vieler erfolgreicher PC-Spiele: Mod-Support! Man sieht's bei Skyrim, bei XCOM 2, Fallout und Minecraft. Ja, sogar bei Schlacht um Mittelerde 2, wenn man dem Kollegen Maurice Weber glaubt. Und auch Mount & Blade: Warband hält sich mit einigen großartigen Mods in den Herzen der Mittelalter-Fans.

Zum Beispiel durch die riesige Total Conversion Prophesy of Pendor. Oder die spektakuläre Historien-Mod 1257. Oder eine Mod für Game of Thrones. Deshalb brennt vielen Spielern die Frage unter den Nägeln: Wie sieht's mit Mod-Support beim neuen Mount & Blade 2: Bannerlord aus?

Die Entwickler geben uns eine erfreuliche Antwort: Natürlich wird auch Mount & Blade 2 voll auf Mods und Plugins aus der Community setzen. Die Studio-Mitarbeiter scherzen sogar, dass sie fest darauf setzen, dass die Fans solche Features wie Koop-Modi nachträglich einbauen werden. Im ersten Schritt bezieht man sich dabei natürlich auf die PC-Version. Eine Integration über den Steam Workshop ist genauso denkbar wie der herkömmliche Download über größere Mod-Portale.

Dass sogar bestimmte Features, die in Mods auf den Weg gebracht wurden, ihren Weg in die Vollversion von Bannerlord finden werden, können Sie in unserer umfangreichen und weltexklusiven Angespielt-Preview zum Spiel nachlesen.

Mount & Blade 2: Bannerlord erscheint laut derzeitiger Planung noch 2017 für den PC. Wir vermuten die Veröffentlichung jedoch erst 2018.