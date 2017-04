Square Enix hat mit 3C3C1D119440927 einen kostenpflichtigen DLC für das Action-Rollenspiel Nier: Automata angekündigt. Der bietet unter anderem Nebenaufgaben sowie drei Arenen. Wir haben den ersten Gameplay-Trailer und Screenshots.

Zum Thema NieR: Automata für 49,99 € bei GamesPlanet.com Die Fans des Action-Rollenspiels Nier: Automata dürfen sich schon bald über Nachschub freuen. Square Enix hat jetzt offiziell den ersten großen DLC mit dem etwas sperrigen Namen 3C3C1D119440927 angekündigt.

Die kostenpflichtige Download-Erweiterung bietet unter anderem einige Nebenaufgaben sowie drei Arenen. Dort finden Bosskämpfe, Szenarien und andere Herausforderungen statt, die nach dem erfolgreichen Abschluss diverse kosmetische Extras freischalten. Dazu zählen beispielsweise Kostüme und Musikstücke. Hier eine Übersicht dieser Goodies:

Revealing Outfit for 2B (Kaine)

Young Man's Outfit for 9S (Nier Replicant)

Destroyer Outfit for A2 (Nier Gestalt/Nier)

Jukebox music packs

Hair colours for A2 and 2B

New masks with special effects

Projectile colours

Release-Termin, Preis und mehr

Der Release von 3C3C1D119440927 ist für den 2. Mai 2017 geplant - zumindest in Japan. Ob und wann der DLC in Europa erscheint, ist bisher nicht bekannt. Der offizielle Preis liegt bei 1.500 Yen, was umgerechnet zirka 13 Euro entspricht.

Oberhalb dieser Meldung finden Sie einen neuen Trailer von Nier: Automata, der Ihnen einige Gameplay-Szenen aus dem DLC zeigt. Außerdem haben wir Screenshots in unsere Online-Galerie gepackt.

