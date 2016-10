Wann erscheint ein neuer Held für den Shooter Overwatch? Laut Jeff Kaplan von Blizzard Entertainment könnte das schneller passieren als wir denken. Zudem befinden sich derzeit mehrere neue Maps und Spielmodi in der Entwicklung.

Von Andre Linken |

Nach Ana Amari soll demnächst ein weiterer neuer Held für Overwatch erscheinen.

Zum Thema Overwatch ab 19,99 € bei Amazon.de Es liegt schon fast drei Monate zurück, dass Blizzard Entertainment mit Ana eine neue Heldin für den Shooter Overwatch veröffentlicht hat. Wann gibt es den nächsten Neuzugang? Wohl schneller als wir denken.

Wie der Game Director Jeff Kaplan jetzt in einem aktuellen Community-Update erklärt hat, steht ein neuer Held kurz vor dem Release. Die Arbeiten an ihm seien schon sehr weit fortgeschritten, so dass sein Debüt wohl eher früher als später erfolgen werde. Einen konkreten Termin nannte er allerdings nicht. Dabei könnte es sich um die viel spekulierte Sombra handeln, zu der aktuell zahlreiche Gerüchte kursieren.

Ebenfalls interessant: Overwatch - Datenfund lässt auf Halloween-Event hoffen

Noch mehr Heldennachschub

Blizzard arbeitet jedoch parallel an einem weiteren Helden, der sich jedoch bisher noch in der internen Testphase befindet und wohl erst nächstes Jahr das Licht der Overwatch-Welt erblicken wird.

Er befindet sich noch in einer sehr internen Entwicklerform. Wir verwenden dabei viele Platzhalter für die Modelle, Effekt und Animationen. Wir wollen lediglich herausfinden, ob der Held Spaß macht. Doch wir denken, dass wir einen weiteren großartigen Overwatch-Helden gefunden haben, der irgendwann im nächsten Jahr das Licht der Welt erblicken wird.

Neue Maps und Spielmodi

Des Weiteren kam Kaplan darauf zu sprechen, dass sich derzeit auch mehrere neue Maps in der Entwicklung befinden, von denen eine bereits das grüne Licht für die weiterführende Produktion erhalten hat. Sprich: Die Grafiker legen letzte Hand an, der Release dürfte nicht allzu lange auf sich warten lassen. Die jüngste Map von Overwatch ist »Eichenwalde«.

Aber auch zusätzliche Splelmodi befinden sich in einer internen Testphase, zu denen Kaplan jedoch nicht viel sagen wollte. Blizzard werkelt wohl zumindest fleißig daran, Overwatch auch nach dem Release mit neuen Inhalten zu versorgen. Immerhin umfasst das zuständige Team mehr als 100 Mitarbeiter.

Mehr: Overwatch - Mit diesen Helden gewinnen die Profis