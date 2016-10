Das Halloween-Event von Overwatch wird wohl vor Release nicht offiziell angekündigt: Am 11. Oktober um 20 Uhr soll das zeitlich begrenzte Event laut mehreren Leaks asiatischer Webseiten starten.

Von Stefan Köhler |

Nur kurz online, aufmerksamen Spielern entging der Schnellschuss der taiwanesischen Overwatch-Seite trotzdem nicht. Am Dienstag startet wohl das Halloween-Event.

Zum Thema Overwatch ab 19,99 € bei Amazon.de Overwatchs Halloween-Event wird wohl sehr, sehr bald starten. Und zwar heute (11. Oktober) um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Das haben mehrere asiatische Webseiten vorab geleakt, darunter Overwatch Taiwan und ein Betreiber von PC-Bangs in Korea.

Details zum Event gibt es kaum: Am 01. November soll es vorbei sein, thematisch passende Skins und Lootboxen zum gruseligen Feiertag wird es selbstverständlich geben. Angeblich handelt es sich beim Halloween-Brawl und einen kooperativen Spielmodus. Auf der Schlosskarte Eichenwalde sollen die »Zomnics« des Dr. Junkenstein abgewehrt werden.

Sollte das alles stimmen, dürfen Overwatch-Fans also sehr bald in das zeitlich beschränke Halloween-Event eintauchen. Der Download ist laut der koreanischen Quelle 1,74 Gigabyte groß. Übrigens gab es zum Release des Events bereits einen Hinweis. Der ist mittlerweile mehrere Wochen alt: Auf Eichenwalde findet sich ein Poster mit der Information, dass die »Evakuierung am 11. Oktober zwischen 03 und 08 Uhr« beginnt. Well played, Blizzard.

Sobald ein offizielles Statement zum Release bekannt ist, reichen wir die Meldung von Blizzard per Update nach.