Overwatch - Zu viel des Guten: Nerf für Bastion im Anmarsch

Erst kurz nach dem Update 1.8 für Overwatch will Blizzard Entertainment den Helden Bastion in Kürze wieder schwächen. Der Aufschrei innerhalb der Community war enorm, so dass die Entwickler jetzt wohl etwas nachgeben.

Von Andre Linken |