Die neuen Custom Games im Helden-Shooter Overwatch werden derzeit dazu missbraucht, um ohne großen Aufwand an Erfahrungspunkte zu kommen - das sogenannte AFK XP Farming. Ob Blizzard Entertainment etwas dagegen unternehmen wird, ist bisher nicht bekannt.

Die Custom Games in Overwatch erlauben derzeit das Sammeln von Erfahrungspunkten im AFK-Modus.

Zum Thema Overwatch ab 4,65 € bei Amazon.de Mit der Veröffentlichung des Updates 1.8 hat Blizzard Entertainment nicht nur die vierte Saison im Helden-Shooter Overwatch gestartet, sondern unter anderem auch den Serverbrowser inklusive der Custom Games eingeführt. Genau diese sorgen jetzt jedoch für eher negative Schlagzeilen.

Prinzipiell sind die Custom Games eine tolle Sache, da die Spieler hierbei Partien mit eigenen Regeln erstellen können. Daraus resultieren mitunter recht lustige Modi wie zum Beispiel »Bosskämpfe« oder andere abwechslungsreiche Spielvarianten. Allerdings nutzen einige Spieler die Custom Games auch gnadenlos zu ihren Gunsten aus.

AFK gehen und Erfahrungspunkte sammeln

Wer die Browsersuche in Overwatch startet (siehe Bild oberhalb der Meldung), findet sofort unzählige Partien mit den Beschreibungen »AFK XP«, »XP Farming« oder »AFK EXP Farm«. Die Spieler können in solchen Custom Games untätig im Spawnraum stehen und kassieren am Ende der Partie trotzdem Erfahrungspunkte. Lediglich die aktive Auswahl eines Helden ist mitunter nötig, um weiterhin im Spiel zu bleiben.

Dieser Missbrauch stößt einem Großteil der Community derzeit sehr sauer auf, was unter anderem in den offiziellen Foren zu lesen ist. Erschwerend kommt hinzu, dass einige Spieler zusätzlich noch illegale Tools wie zum Beispiel Auto-Clicker einsetzen, um stundenlang im AFK-Modus (away from keyboard) Erfahrungspunkte sammeln zu können.

Bisher hat sich Blizzard Entertainment noch nicht offiziell zu der Problematik geäußert. Wir denken jedoch nicht, dass dieser Missbrauch im Sinne des Entwicklerstudios ist.

