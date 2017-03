Blizzard Entertainment hat jetzt den neuen Online-Comic »Binary« (»Binäre Welten«) zum Helden-Shooter Overwatch veröffentlicht. Darin geben sich unter anderem Torbjorn und eine Bastion-Einheit die Ehre.

Im neuen Overwatch-Comic »Binary« dreht sich alles um Bastion und Torbjörn.

Erst vor kurzem hatte der Entwickler Blizzard Entertainment angekündigt, neue Story-Inhalte rund um den Online-Shooter Overwatch zu veröffentlichen. Diesen Worten lässt das Team jetzt Taten sprechen und präsentiert einen neuen Online-Comic.

In der neuesten Ausgabe mit dem Titel »Binary« (»Binäre Welt«) dreht sich alles um eine Bastion-Einheit, die in den Wäldern von Nordschweden in Aktion tritt. Die Bewohner haben Angst, dass der Omnic-Roboter früher oder später zum Angriff übergehen wird. Wenig später betritt ein mysteriöser Fremder die Bühne, der sich dieses Problems annehmen will. Bevor es jedoch dazu kommt, hat auch der Overwatch-Held Torbjörn seinen Auftritt.

Der neue Online-Comic hat zwar nichts mit der erst kürzlich angekündigten Heldin Orisa zu tun, ist aber dennoch lesenswert. Für die Zeichnungen waren Joe Ng und Espen Grundetjern zuständig, während die Story von Matt Burns sowie James Waugh stammt.

