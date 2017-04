Der Battle-Royale-Shooter Playerunknown’s Battlegrounds befindet sich seit dem 23. März im Early Access auf Steam. Nun haben die Macher bekannt gegeben, dass das Multiplayer-Spiel diese Woche die Marke von einer Million verkauften Einheiten überschritten hat.

Die Macher bedanken sich:

Wir hätten diesen Meilenstein nicht ohne die Hingabe unserer Spielerschaft erreichen können und sind wahrlich geehrt von ihrer leidenschaftlichen Reaktion. Wir werden aktiv daran arbeiten, diese wachsende Fanbase mit Verbesserungen und neuen Inhalten zu versorgen.

