Valves Puzzlespiel Portal gibt’s jetzt auch für den legendären Apple II Heimcomputer. Ein findiger Hobby-Programmierer aus den USA hat die Retro-Version möglich gemacht.

Von Jürgen Stöffel |

Portal sieht auch im Apple-II-Look wie Portal aus.

Zum Thema Portal ab 9,29 € bei Amazon.de Remakes und Reboots sind derzeit schwer in Mode, doch selten kommt es zu Situationen wie der folgenden: Vince Weaver, ein Assistenz-Professor aus der University of Maine (USA) hat in seiner Freizeit Valves Puzzlespiel Portal für den legendären Heimcomputer Apple II kreiert. Diese Maschine kam 1977 auf den Markt und war aufgrund ihres offenen Systems ein großer Erfolg für die Erfinder Steve Wozniak und Steve Jobs.

Das Apple-II-Portal kommt in den typischen Orange-Tönen des Original-Portals daher, spielt sich aber in 2D. Ansonsten entspricht es weitgehend dem Original. Sogar der grandiose Humor von Portal blieb erhalten. Wer noch einen funktionierenden Apple II besitzt, kann sich das Spiel auf der Webseite von Vince Weaver herunterladen. Ohne Apple II ist ein Emulator nötig, über den das Spiel dann aber problemlos laufen sollte.