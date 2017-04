Arkane Studios und Bethesda veröffentlichen zum kommenden Actionspiel Prey eine Demo-Version. Jedoch nicht für PC-Spieler. Die Testversion erscheint nur für Xbox One und PS4.

Prey erhält eine Demo, PC-Spieler ohne Konsole gehen aber leider bisher leer aus.

Zum Thema Prey für 44,99 € bei GamesPlanet.com Das Actionspiel Prey wird von vielen Spielern mit Spannung erwartet. Arkane Studios haben auch mehrmals versichter, dass sie PC-Spieler nicht enttäuschen wollen und ein besonderes Augenmerk auf diese Version legen. Im Vorfeld der Veröffentlichung des Spiels Anfang Mai haben Publisher Bethesda und die Entwickler nun eine Demo-Version zum Spiel angekündigt, die ab dem 27. April zur Verfügung stehen wird – PC-Spieler gehen aber leer aus.

Laut Pressemitteilung erscheint diese auf die erste Stunde der Kampagne limitierte Anspielversion nur für die Playstation 4 und Xbox One. Eine Version für Windows-PCs scheint aktuell nicht in Planung zu sein. Ein Grund wurde von offizieller Seite nicht genannt.

In Prey übernehmen die Spieler die Rolle von Morgan Yu, leitende Forscherin an Bord der Talos I und Hauptprobandin eines Experiments, das die Menschheit für immer verändern soll. Die Vollversion des Spiels wird am 05. Mai 2017 zu 100% ungeschnitten in Deutschland, Österreich und der Schweiz erscheinen. Dann auch garantiert für den PC.