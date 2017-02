Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

Kratos mit Shotgun? - Actionspiel Redeemer mit erstem Gameplay angekündigt

Gambitious Digital Entertainment und Sobaka haben das Top-Down-Actionspiel Redeemer für den PC angekündigt. Das erinnert ein wenig an God of War aus der Isoperspektive. Erste Gameplay-Szenen gibt es in Form eines Trailers zu sehen.

Von Andre Linken |