Lösung: Alle Verstecke der antiken Münzen im Überblick.

Zum Thema Resident Evil 7 ab 42,76 € bei Amazon.de RESIDENT EVIL 7 biohazard für 39,99 € bei GamesPlanet.com Neben haufenweise Schlüsseln, obskuren Hundeköpfen und anderen Rätselobjekten gibt es in Resident Evil 7 auch reichlich Collectibles zu finden. Unser Guide soll Ihnen deshalb bei der Suche nach den Sammelobjekten helfen - beginnend mit den antiken Münzen, die überall im Spiel verstreut sind.

Insgesamt kann man 18 Münzen im Spielverlauf finden. Die kleinen Sammelobjekte haben sogar einen Nutzen: Später im Spiel lassen sich damit Vogelkäfige mit wertvollen Items darin öffnen.

Hier geht's zum Test von Resident Evil 7

Natürlich enthält unser Guide Spoiler, wer also die Collectibles lieber allein finden will oder nichts über die Geschichte von Resi 7 wissen möchte, sollte hier nicht weiterlesen.

Die erste antike Münze ist in der Küchenschublade in der Hütte versteckt. Um sie aufzuschließen müssen Sie in der Videosequenz noch vorm Haus den Dietrich aufheben und die Schublade für Ethan aufsperren.

Die zweite Münze ist bereits im Haupthaus versteckt: Wenn Sie vor Jack durch die Luke im Boden fliehen, finden Sie sie dort links auf einem roten Rasenmäher.

Die dritte antike Münze befindet sich im Eingangsbereich des Haupthauses, in einer Schublade. Auf dem Tisch darüber steht ein Mr. Everywhere, ebenfalls ein Collectible im Spiel.

Die Treppe nach oben geht es in den Freizeitraum, dort liegt die vierte antike Münze auf der rechten Seite, in der Nähe des Ochsenkopfes und eines weiteren Mr. Everywhere.

Gehen Sie von dort in den Flur und in das Badezimmer, in der Toilette hinten liegt die (etwas unappetitliche) fünfte antike Münze.

Für die sechste Münze müssen Sie erst das Rätsel mit dem Projektor in der Eingangshalle lösen, um in den hinteren Bereich des Hauses zu gelangen. Dort geht es vom Raum mit den ausgestopften Tieren weiter in das Zimmer mit der orangenfarbenen Werkzeugkiste, wo sich die Münze in einem Aschenbecher befindet.

Die siebte Münze finden Sie im Keller. Da Sie ihn vorher erst durchqueren müssen, sollten Sie ordentlich Munition für die Molded einpacken. Vom Speicherraum ganz hinten im Keller geht es die Treppe hinunter und durch die geöffnete Tür. Die Münze ist bei einer Holzpalette versteckt.

Nachdem Sie es dank der drei Hundeköpfe aus dem Hauptgebäude rausgeschafft haben, finden Sie die achte Münze rechts neben der Treppe in einem Blumenkasten.