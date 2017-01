Weit vor dem offiziellen Release von Resident Evil 7 sind bereits zahlreiche Details zum Survival-Horrorspiel geleakt. Das betrifft unter anderem die Spielzeit, das Story-Ende sowie die Charaktere. Dafür müssen wir allerdings eine Spoiler-Warnung aussprechen.

Von Andre Linken |

Schon vor dem Release von Resident Evil 7 sind einige Details zum Inhalt geleakt.

Zum Thema Resident Evil 7 ab 48,98 € bei Amazon.de RESIDENT EVIL 7 biohazard für 39,99 € bei GamesPlanet.com Das Survival-Horrorspiel Resident Evil 7 erscheint offiziell zwar erst am 24. Januar 2017. Allerdings sind derzeit einige Review-Exemplare im Umlauf, so dass bereits jetzt erste Details zum Inhalt geleakt sind.

Dabei dreht es sich unter anderem um Angaben zur Spielzeit, dem Story-Ende und einigen der Gegner in Resident Evil 7. Daher sprechen wir an dieser Stelle explizit eine Spoiler-Warnung für all diejenigen aus, die sich die Spannung nicht nehmen lassen wollen.

Spoiler-Warnung

Zudem werden wir in unserem Artikel nur einige der bisher bekannten Details erwähnen. Weitere Leaks finden Sie in den entsprechenden Threads bei reddit.com und im Forum von NeoGAF.

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler

Ein Leak präsentiert uns einen Screenshot, der unter anderen die für einen kompletten Durchlauf benötigte Spielzeit zeigt. Demnach hat der nicht näher genannte Spieler etwas mehr als zehn Stunden bis zum Ende in Resident Evil 7 verbracht. Das sind rund fünf Stunden weniger als die bisher angegebene Spielzeit, muss aber nicht zwingend ein repräsentativer Wert sein.



Des Weiteren geben mehrere Quellen unabhängig voneinander an, dass Albert Wesker einigen Spekulationen zum Trotz keinen Auftritt im Resident Evil 7 hat. Erst vor kurzem hatten Dataminer das Gerücht verbreitet, dass Wesker sein Comeback feiern wird. Doch die entsprechenden Namensbezeichnungen in den Daten des Horrorspiels beziehen sich auf eine Handfeuerwaffe.



Außerdem geht aus den Leaks hervor, dass die mörderische Baker-Sippe nicht die einzigen Gegner in Resident Evil 7 sind. So bekommt es der Spieler unter anderem auch mit den »Molden« zu tun, von denen es mehrere Varianten und sogar einen Bossgegner gibt.

Mehr: Die GameStar-Vorschau von Resident Evil 7