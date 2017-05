Neue Videos zeigen erstes Gameplay und die Spielwelt von Rime. Das wunscherschöne 3D-Adventure soll für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.

Von Elena Schulz |

Zum Thema Rime ab 29,99 € bei Amazon.de Die Kollegen von IGN haben eine Hands-On Preview und zwei weitere Gameplay-Videos zum Adventure Rime veröffentlicht. Zu sehen sind die verschiedenen Bereiche der Insel, die man im Spiel erkunden kann, ein stimmungsvolles Unterwassergebiet und eine erste Begegnung mit einem Feind.

Mit den riesigen Vogelkreaturen, die uns schnappen können, ist definitiv nicht zu spaßen - da hilft nur weglaufen und verstecken. Vor einiger Zeit hatte IGN zudem bereits die ersten 27 Minuten von Rime als Video gezeigt.

Zehn Euro Aufpreis: Nintendo-Switch-Version von Rime am teuersten

Rime wurde für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch angekündigt. Das wunderschöne Open-World-Adventure im Celshading-Look stammt vom Entwickler Tequila Works, die bereits am hervorragenden Knobelspiel The Sexy Brutale beteiligt waren. Spieler erwartet eine Mischung aus Rätseln, Sprung- und Kletterpassagen. Der Release ist für den 26. Mai 2017 geplant.