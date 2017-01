Steckt Platinums Scalebound in Schwierigkeiten? Quellen berichtetem den Magazin Kotaku gegenüber von Problemen.

Das Magazin Kotaku berichtet unter Berufung auf interne Quellen, dass das Spiel Scalebound aktuell wohl in Schwierigkeiten steckt. Das Actionspiel der Bayonetta-Macher wurde auf vor rund drei Jahren auf gamescom und E3 als große Exklusivankündigung für Xbox One präsentiert. Ein paralleler PC-Release sowie Crossplay und ein Koop-Modus sind bereits bestätigt.

Laut der nicht näher beschriebenen Quellen will Kotaku erfahren haben, dass sich das Projekt bereits seit längerem in der »Entwicklerhölle« befindet. Die aktuelle Funkstille um das Spiel sollen Indizien dafür sein, dass das Spiel auch kurz vor der Einstellung stehen können. Microsoft hat angeblich auch das Spiel aus der offiziellen Auflistung der Xbox-Seite entfernt. Auf der deutschen Xbox-Präsenz ist das Spielecover noch zu finden, der Link darauf führt jedoch bereits ins Leere und nicht wie gewohnt zu einer Subseite des Spiels.

Auf Nachfrage von Kotaktu antwortete Microsoft-Vertreter, dass man »in Kürze Neuigkeiten zum Spiel Scalebound präsentieren wird«:

We’ll have more to share on ‘Scalebound’ soon.