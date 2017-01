Plus-Titelstory zu Star Citizen :

Die Entwicklung von Star Citizen zieht sich. Wie sprechen mit Chris Roberts darüber, woran das liegt – und was schiefgelaufen ist.

Von Michael Graf |

Star Citizen ist eines der aktuell ambitioniertesten Spieleprojekte: Mit über 141 Millionen Crowdfunding-Dollar finanzieren Chris Roberts und sein Team bei Cloud Imperium Games ein Weltraum-MMO der Superlative - plus die episodische Singleplayer-Kampagne Squadron 42.

Benjamin Danneberg (unten) spricht mit Chris Roberts (oben links) und dessen PR-Mann David Swofford. Zugleich häuft sich die Kritik: Wichtige Entwicklungsschritte werden immer wieder verschoben, versprochene Features lassen auf sich warten. Auch für seine überzeugtesten Unterstützer ist Star Citizen ein regelrechtes Geduldsspiel. Warum das so ist, ergründen wir in unserer großen Titelstory auf GameStar Plus.



Für seinen ausführlichen Artikel hat unser Autor Benjamin Danneberg zwei Stunden lang Chris Roberts über Star Citizen ausgequetscht - ursprünglich sollten es nur 45 Minuten werden, doch die beiden steigerten sich vom Hundertsten ins Tausendste.



Der Plus-Titelgeschichte hat es gut getan: Benjamin hat Chris im Interview nämlich nicht nur entlockt, was noch kommen soll (etwa die Alpha 3.0 inklusive Planetenlandungen), sondern auch, was bei Star Citizen zuvor schief lief,und wo Roberts & Co. Fehler gemacht haben. Denn die gab es durchaus, Star Citizen steht nicht umsonst häufig im Kreuzfeuer der Kritik.

Hier geht es zur Plus-Titelstory über Star Citizen

Außerdem hat Benjamin zwei Video-Specials gedreht: eines über die Hoffnungen der Star-Citizen-Fans, eines über die größten Enttäuschungen. Denn nirgendwo liegt beides näher beeinander als bei diesem Megaprojekt.