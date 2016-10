Auf der CitizenCon 2016 gab Chris Roberts die Verschiebung von Squadron 42 bekannt und einen Ausblick auf die Pläne für Star Citizen bis Update 4.0.

Star Citizen hat trotz der Verschiebung der Einzelspielerkampagne immer noch viel vor.

Die CitizenCon 2016 machte vor allem durch die Verschiebung der Einzelspielerkampagne zu Star Citizen, Squadron 42, von sich reden. Da im Vorfeld von den Entwicklern die Vorfreude auf die Präsentation stark angeheizt worden war, hinterließ das Event trotz einer beeindruckenden Demo zur verbesserten prozeduralen Planetentechnik unterm Strich einen etwas enttäuschenden Gesamteindruck.

Squadron 42 erst 2017

Ursprünglich plante Entwickler Cloud Imperium Games, die erste Episode zu Squadron 42 noch in diesem Jahr zu veröffentlichen. Darin enthalten sind 28 Kapitel mit über 60 Missionen. 340 Auftritte von Charakteren im Spiel wurden über Gesichts-Scanning und Motion-Capturing implementiert, inklusive Vertonung. Für Letzteres gibt es eine Story im Umfang von über 1.255 Seiten Dialogen. Für Spieler nicht unwichtig: Spielziele sollen auf verschiedenen Wegen erreicht werden können, beispielsweise durch Schleichen bis hin zu kompromissloser Gewalt.

Squadron 42 verschiebt sich auf 2017. Alle Kapitel der ersten Episode befinden sich mittlerweile in der Greybox-Phase (hier fehlen noch Texturen und Effekte) oder sind darüber hinaus. Allerdings ist erst ein Kapitel in der finalen Feinabstimmung und damit nahe an der von Roberts angestrebten Qualität. Technisch ist der Großteil der Grundlagen gelegt, die Entwickler arbeiten derzeit noch an der KI, dem Objekt-Container-Streaming und an Optimierungen für Prozessor und Grafikkarte. Roberts sagte auf der CitizenCon, er möchte auf keinen Fall ein unfertiges Produkt veröffentlichen und auch erst dann Neues zu Squadron 42 zeigen, wenn es seinen Qualitätsanforderungen entspricht.

Die Fertigstellung aller Kapitel und der Technik wird sich demnach in diesem Jahr nicht mehr bewerkstelligen lassen, eine Veröffentlichung von Squadron 42 wird es erst 2017 geben. Roberts nannte keinen Termin und auch der Zeitrahmen blieb offen. Dafür gab es allerdings einen Ausblick auf die weiteren Pläne bezüglich Star Citizen (MMO). Die neuen Updates sollen in einem Drei-Monats-Rhythmus erscheinen.

Eigene Social-Media-Plattform

Das Entwicklerstudio Turbulent arbeitet für Cloud Imperium Games an deren Web-Auftritt. Auf der CitizenCon stellte Turbulent nun Spectrum vor, eine Social-Media-Plattform für Star-Citizen-Spieler. Sie soll verschiedene Kommunikationsaspekte unter einem Dach versammeln: Echt-Zeit-Kommunikation, einen modernen Chat, ein stark verbessertes offizielles Forum, vollen Zugang zu allen Features für Organisations (Gilden) sowie eine direkte Verbindung ins Spiel. Das beinhaltet auch Party-Management sowie die Verwendung von Spectrum als Launcher für Star Citizen.

Mit Spectrum stellte Cloud Imperium Games seine eigene Social-Media-Plattform vor.

Hier sollen Spieler von außen Informationen über Ingame-Aktivitäten erhalten können und mit aktuell spielenden Personen direkt kommunizieren können. Das wird einerseits durch den Chat möglich sein, aber auch durch einen eigens integrierten Voice-Chat (ähnlich TeamSpeak).

Eine erste Version von Spectrum soll in den nächsten Wochen veröffentlicht werden. Spectrum soll es als Web-Applikation, als Desktop-Anwendung und auf mobilen Geräten geben.

2.6 wird das nächste Update für die aktuelle Alpha von Star Citizen sein. Größte Neuerung wird das Star-Marine-Modul, eine First-Person-Shooter-Arena.

Star Marine



Zwei Karten zu Beginn: Station Damien (4 vs. 4) und Echo Eleven (12 vs 12)

Zwei Spielmodi: Deathmatch und Control

Neue Rüstungen, Waffen, Granaten

Taktische Visiere inkl. Radar

Beutesystem (Waffen und Munition von besiegten Gegnern aufheben)

Achievements

Arena Commander

Neues virtuelles Individualisierungs-Interface für Schiffe

Neue Pirate-Swarm-Arena

Persistente Raketen

Nachladen durch Munitionsaufnahme abgeschossener Wracks

Punktevergabe wird überarbeitet

Star Marine soll mit Update 2.6 in die Alpha von Star Citizen implementiert werden.

Das große Update für das Jahresende (zumindest ist das das derzeitige Ziel) wird neben einer großen Erweiterung des Stanton-Systems und der Einführung prozeduraler Planeten endlich auch Berufe in die Alpha bringen.

Stanton System

Neue Planeten, darunter auch prozedural generierte Planeten, auf denen gelandet und die erkundet werden können

Neue Stationen

Neue Missionen

Berufe

Handel

Transport

Piraterie und Schmuggel

Söldner

Kopfgeldjäger

Neue Schiffe und Fahrzeuge

Ursa Rover

Dragonfly

Caterpillar

Constellation Aquila

Mit dem Ursa Rover über Planetenoberflächen heizen? Mit Update 3.0 soll das möglich werden.

Diese Erweiterung der Alpha wird weitere Berufe enthalten, unter anderem ist Bergbau geplant. Neue Orte im Sonnensystem sollen ebenfalls hinzugefügt werden.

Berufe / Features

Mining

Refining und Processing

Betanken

Escort

Neue Orte im Sonnensystem

Neue Schiffe

Cutlass Red & Blue

Hull C

Prospector

Origin 85X

Update 3.1 soll das von Spielern lang ersehnte Mining ins Spiel integrieren.

Auch in diesem Update sind neue Berufe und Features geplant.

Berufe / Features

Verwertung

Reparieren

Verdeckte Operationen

Neue Orte im Sonnensystem

Neue Schiffe

Constellation Taurus

Constellation Phoenix

Terrapin

Vanguard Harbinger

Vanguard Sentinel

Reclaimer

Mit Update 3.2 sollen Spieler in der Lage sein, Schiffe zu reparieren.

Eine kleine Überraschung ist in diesem Update enthalten: Farming soll implementiert werden. Weitere Infos dazu gab es aber leider noch nicht.

Berufe / Features

Farming

Rettung

Neue Orte im Sonnensystem

Neue Schiffe

Carrack

890 Jump

Merchantman

Reliant (alle Varianten)

Luxusschiff. Kommandoschiff. Die 890 Jump soll mit Update 3.3 endlich flugfertig sein.

Mit diesem Update wird das Universum auf verschiedene Sternensysteme erweitert, die über die Sprungmechanik besucht werden können.

Berufe / Features

Reisen zu verschiedenen Sternensystemen

Erkundung

Wissenschaft und Forschung

Neue Schiffe