Battlefield 1 & Battlefront 2 - EA will das DLC-Konzept grundlegend ändern

Electronic Arts möchte sein bisheriges DLC-Konzept überdenken und in Zukunft mehr auf Event-getriebene Live-Services setzen. Offenbar orientiert man sich damit an Ubisofts Rainbow Six: Siege.

Von Tobias Ritter |